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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки

2 августа 2018 15:52
97
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Как передает life.ru, главный актив Владимира Евтушенкова — оператор МТС — распространил заявление о том, что подаёт в суд на Туркменистан. То есть бизнес-структура подала в суд на государство. Сутью иска является имущественный спор вокруг дочерней структуры МТС в Туркменистане, контроль над которой головной структурой был утерян. Ранее "Мобильные телесистемы" потеряли бизнес в Узбекистане, Киргизии и Индии, но ничему не научились.

Туркменские каникулы Евтушенкова: минус 750 млн долларов — как минимум

Иск к Туркменистану юристы МТС подали в организацию МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров). В российской компании считают, что Туркменистан грубо нарушил её права и незаконно экспроприировал имущество, нанеся ущерб в размере около 750 млн долларов США. Помимо этого, в МТС делают акцент на том, что власти Туркмении нарушили межгосударственное соглашение с Россией о защите инвестиций. На этом историю можно закончить. Стоит разве что упомянуть, что "Мобильные телесистемы" вошли в Туркменистан через американскую компанию Barash Communication Technologies. Уже тогда — в 2005 году — прозвенел первый звоночек, намекающий на то, что бизнес в Азии ведётся не так, как в других странах. Новоявленного оператора отключили от фиксированных сетей связи, поскольку он нарушил один из пунктов лицензии (запрет на передачу собственной лицензии третьим лицам — а продажа компании и есть передача лицензии).

Грубо говоря, в МТС посчитали, что могут без согласования с Ашхабадом вести бизнес так, как им хочется. С точки зрения бизнес-логики, где всё основывается исключительно на финансовых отношениях и юридически значимых документах, — мысль правильная. Однако никто — ни одна компания в мире — не позволяет себе не учитывать национальные особенности тех или иных инвестиционно интересных регионов.

Бизнесмены из США, когда хотят получить чью-то нефть, с улыбкой пьют кровь свежезарезанного барана и исполняют все необходимые публичные и кулуарные "танцы с бубнами", требующиеся для ведения бизнеса. Разумеется, это касается и личных договорённостей с ханами, шахами и падишахами. Так принято в любом чужом монастыре. Тем более в монастыре азиатском.

Спустя несколько лет, после того как в МТС поняли первую ошибку и извинились за неё, им сделали ещё один намёк и на один месяц в 2010 году отключили всю связь вообще. Потому что 100% акций в собственности МТС и без участия Ашхабада — это тоже оскорбление.

После череды взаимных обвинений и попыток со стороны МТС инициирования исков в адрес Туркменистана стороны вновь временно договорились. Но! В МТС ничего не поняли ещё раз, и в 2018 году вся собственность компании была экспроприирована в пользу государства. Оспорить это решение МТС вряд ли удастся. Общий объём накопленных инвестиций МТС в бизнес в Туркменистане составляет около одного миллиарда долларов США, и эти средства вряд ли когда-то будут взысканы или каким-то образом компенсированы оператору.

В конфликте с властями Туркменистана юристы МТС всегда угрожали исками в международные организации, а в Туркменистане указывали на конкретные пункты договора. Что в случае с лицензией от 2005 года, что в случае с приостановкой работы МТС в 2010 году, когда Министерство связи Туркменистана прямо заявило, что, согласно документам, у МТС просто истёк срок действия лицензии. Возможно, когда МТС убеждали подписать те или иные документы, им говорили что-то вроде: "Не смотрите на даты в пунктах договора. Мы же после его подписания обо всём договоримся". Имея в виду действительно необходимость договориться, то есть допустить Ашхабад в состав акционеров или иными способами взаимодействовать с властями. Я просто предполагаю. В МТС же считали, что подписанный документ означает, что дальше можно ни с кем ни о чём не разговаривать и просто делать деньги только для себя. Результат мнения МТС перед вами: минус миллиард долларов.

Ладно, в Туркменистане в МТС не особо понимали особенности культуры Средней Азии. Но в Киргизии... Там вышел настоящий анекдот. Смеялись, что называется, всей маршруткой.

Дело было в середине двухтысячных. В России проникновение сотовой связи как раз подобралось к 100%, а вот соседние республики явно нуждались в дополнительных инвестициях и активных вливаниях в телекоммуникации. Разумеется, этими самыми инвестициями интересовались не только в МТС, но и в "Вымпелкоме", а точнее — в Altimo, боевой структуре "Альфа-групп", нацеленной на максимально агрессивный захват всех интересных телекоммуникационных активов внутри России и за её пределами. В Норвегии, к примеру, словом Altimo назвали горного тролля, который приходит ночью и откусывает головы работникам компании Telenor. Шучу. Но не совсем шучу: мощнейшая европейская инвестиционная компания, специализирующаяся на телекоммуникациях, от "Вымпелкома" и остальных активов, на которые претендовала Altimo, в итоге отступила и сдалась, скрывшись во фьордах и зализывая раны.

Так вот, в 2005 году МТС торжественно пришли в Киргизию, приобретя компанию Tarino Limited, через которую получили контроль над узбекской компанией "Бител", владевшей лицензиями на предоставление услуг сотовой связи во всей Киргизии. Спустя три дня после приобретения компании "Бител" оператор МТС торжественно покинул рынок Киргизии навсегда.

Дело в том — и это не было секретом ни для кого, то есть информация об этом публиковалась в российской прессе много раз, — что за полгода до появления МТС на рынке Киргизии туда направилась Altimo, причём её целью также была компания "Бител", но заходила она в этот актив через компанию "Резерспецмет", которая, дескать, имела какие-то права на какой-то пакет акций "Битела". В те времена это называлось просто рейдерским захватом. Так или иначе, но если кто и умеет, точнее умел, легализовать рейдерские захваты, так это бульдоги из Altimo. У МТС не было ни единого шанса. В принципе. Говорят — может, врут, — что Владимир Евтушенков лично обсуждал вопрос с Михаилом Фридманом, но, разумеется, ничего не добился.

Потрясала тут именно глупость менеджеров МТС, которые слепо шли на сделку по приобретению компании "Бител", зная, что на этот актив претендует Altimo. В результате с 2006 года услуги связи в Киргизии предоставляет "Вымпелком", а МТС в Киргизии нет и никогда не будет. 320 млн долларов были списаны в невозвратные убытки. В 2013 году компания Altimo всё-таки, вдоволь насмеявшись, вернула МТС деньги. В чистом остатке: господин Евтушенков выдал Altimo беспроцентный кредит на семь лет и освободил рынок Киргизии для доминирования "Вымпелкома". Любезно и вполне достаточно. Может быть, вам мало? Тогда почитайте про Узбекистан.

Узбекистанский уик-энд Владимира Евтушенкова: минус 500 млн долларов — примерно

Имея богатый опыт инвестиций в рынки Средней Азии, в МТС не могли не обратить внимание на возможность потерять ещё несколько сотен миллионов долларов — на рынке Узбекистана. Для этих целей оператор приобрёл компанию "Уздунробита", заплатив за неё символические 120 млн долларов. И вот тут бы уже развернуться и зажить как следует, но это не путь МТС.

Оператор связывает свой успех в Узбекистане с успехом дочери президента республики Гульнары Каримовой, которую, по мнению правоохранительных органов нескольких европейских стран и США, активно коррумпировал.

Ещё раз — для понимания. В среднеазиатской республике бизнесмены предпочитают договариваться с дочерью в обход отца. Коррупцию тут просто даже неуместно упоминать. Представляю себе диалог: "А ваш отец в курсе?" — "Да точно в курсе, не сомневайтесь, давайте подписывать документы". В итоге Гульнару Каримову арестовывают, все её бизнес-активности сворачиваются или оказываются вне закона.

Результат самоуверенности таков: 380 млн долларов претензий со стороны судебных органов США и других стран в адрес МТС, прекращение работы МТС в Узбекистане в 2014 году, разделение актива на части, из которых МТС контролируется только половина, переименование актива, продажа половины актива в Узбекистане за один доллар США и уход с рынка.

Компания UMS (так теперь называется переименованный оператор "МТС-Узбекистан") оценивается инвесторами в сумму около 600 млн долларов, ведёт успешную операционную деятельность на рынке Узбекистана и ни на одну копейку не принадлежит МТС. В прошлом году — по завершении всех перипетий — МТС списали в убыток от деятельности в Узбекистане последние три миллиарда рублей.

Владимир Евтушенков открывает Индию: минус 4,5 млрд долларов

Какой русский не любит Индию? Туда собирался ещё Павел Первый, за что, как считается, получил в итоге табакеркой по голове и был убит собственным сыном — в рамках очередной традиционной операции под названием "Англичанка гадит". СССР продавал в Индию корабли и самолёты, а Владимир Жириновский каждые выходные моет сапоги в Индийском океане.

Мог ли Владимир Евтушенков пройти мимо столь соблазнительной страны? Разумеется, не мог. И — по врождённой душевной широте — выкинул в Индии 4,5 млрд долларов за несколько лет. Ещё раз пересказывать историю, которую я рассказывал совсем недавно, наверное, нет смысла. Просто прочитайте, если интересно. Там похожий сценарий: в МТС решили, что раз заплатили, то договариваться особо и не нужно и их уж точно никто не обманет и не обует. Индусы решили иначе и выставили наивных русских на несколько миллиардов долларов, благо у этих русских никакой жалости к долларам нет и они их в печь швыряют пачками.

И что в итоге?

В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов. Командировки, бонусы топ-менеджерам, пиар-поддержка, реклама, зарплата сотрудников, строительство сетей, приобретение лицензий и так далее... далее... далее... Есть ли от этого какой-то практический выхлоп, прибыль или что-то подобное? Ну а зачем! В конце концов, мы же тут с вами не ради денег, а ради впечатлений... А на шесть миллиардов долларов господин Евтушенков набрал впечатлений на много лет вперёд. Впрочем, не уверен, что менеджмент оператора и АФК "Система" сделают из этого какие-то выводы: впереди ещё столько интересного, а деньги карман всё ещё жгут!

Автор: Виктор Логинов

 
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