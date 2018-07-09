Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad

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Это следует из исходных данных файла документа, который называется «Стратегия (фарма) для публикации». Если посмотреть свойства документа и вкладку «подробно», в качестве автора указан Торгов. Файл можно скачать в разделе «Проекты документов стратегического планирования».Стратегия Минпромторга будет регулировать развитие фармотрасли до 2030 года, определяя меры поддержки для развития отечественных предприятий. Сейчас действует стратегия развития отрасли до 2020 года.Источник в компании подтвердил РБК, что куратор взаимодействия с органами государственной власти Biocad Алексей Торгов принимал участие в подготовке предложений для Минпромторга в рамках работы над стратегией развития фармацевтической промышленности.PR-директор Biocad Ирина Кенюхова не стала отрицать причастность сотрудника к созданию стратегии, отметив, что компания старается «активно сотрудничать как с российскими правительственными организациями, так и международными институтами, а также работать с общественными организациями, если это партнерство влияет на успешное развитие отечественной фарминдустрии». «В рамках этой работы компания направляла и планирует направлять в дальнейшем свои предложения в министерства и ведомства, включая предложения по содержанию Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года», — сообщила она. ​Текст и предложения, которые Минпромторг получил от Торгова, могли быть использованы как угодно — их могли удалить из документа и вставить что-то принципиально новое, а могли оставить и взять за основу — в любом случае автором все равно остался бы первоначальный создатель файла, говорит эксперт в области информационных технологий Александр Вураско. Поменять свойства документа также не составляет труда, но, скорее всего, сотрудники ведомства просто об этом не задумались, заметил он. «Многие рядовые пользователи пакета Micrfosoft Office даже не знают, что создателя файла можно посмотреть в его свойствах. На этом попадаются даже киберпреступники, которые шлют жертве реквизиты для перевода денег в файле, в свойствах которого видно его создателя», — резюмировал Вураско.РБК направил запрос в Минпромторг с просьбой пояснить, как формировалась стратегия и почему в качестве ее автора указан Торгов.ЗАО «Биокад» принадлежит кипрской Biocad Holding Ltd. Согласно данным выписки, с декабря 2016 года Biocad Holding Ltd принадлежит генеральному директору BIOCAD Дмитрию Морозову (30%), АО «Фармстандарт» (20%) и партнеру основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина — Валерию Егорову (50%).Biocad — одна из крупнейших фармкомпаний на российском рынке, констатировал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По итогам 2017 года производитель продал около 1,7 млн упаковок лекарств на 12 млрд руб. (в оптовых ценах), подсчитал он. За год компания увеличила продажи на 17,5% в упаковках и 34% в руб.«Компания специализируется на противоопухолевых препаратах, основные продукты в ее портфеле: «Новотакс», «Ацеллбия», «Таксакад» и «Гертикад» — на них приходится порядка 60% выручки», — отмечает Беспалов. Кроме того, Biocad экспортирует свои препараты за рубеж. Объем экспорта в другие страны, кроме поставок в страны ЕАЭС, составил по итогам 2017 года около 474 млн руб. За год поставки увеличились в 2,3 раза, зафиксировал Беспалов.В марте 2018 года на конференции РБК, посвященной созданию фармацевтической стратегии до 2030 года, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин призывал производителей присылать предложения по формированию программы. Такие предложения в ведомство направляли как ассоциации, так и многие отдельные компании, рассказали РБК три собеседника на фармацевтическом рынке.Институт лоббирования на фармацевтическом рынке в России, безусловно, существует, замечает Беспалов. «И в этом, наверное, нет ничего плохого, отрасль должна доносить свои интересы до регуляторов и добиваться тех или иных изменений. Другое дело, что инструменты лоббирования должны быть цивилизованными, они должны не просто представлять интересы конкретных компаний, а выступать представителем интересов широкой группы участников рынка», — указал эксперт.Фото: gmpnews.ru