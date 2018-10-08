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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП

8 октября 2018 22:02
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Сумма сделки составила около $1 млрд.
Как стало известно РБК, «Транснефть» купила 25% крупнейшего портового оператора России НМТП у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в организации преступного сообщества.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедов, которых 30 марта арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, продали «Транснефти» 50% кипрской Novoport Holding, владеющей 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом РБК рассказали два источника, близких к двум сторонам сделки. О том, что переговоры «почти завершились», известно и собеседнику, близкому к одной из сторон сделки.

В результате «Транснефть» стала единственным владельцем Novoport, а ее доля в НМТП увеличилась до 60,6% (еще 10,5% компании принадлежало «дочке» «Транснефти» «Транснефть-сервиса»). Еще 20% компании у Росимущества, остальные акции — у миноритариев.

НМТП принадлежат крупнейший по грузообороту в России порт Новороссийска, а также балтийские порты Приморск и Балтийск. Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП в 2017 году составил 143,517 млн т, а за январь—июль 2018 года — 82,4 млн т (на 3,3% меньше, чем годом ранее).

Сумма сделки составила около $1 млрд, рассказали два собеседника РБК. Это вдвое выше стоимости акций на бирже. В понедельник, 8 октября, капитализация НМТП на Московской бирже составила 124,3 млрд руб. (на 18:45 мск), доля Магомедовых стоила 31,14 млрд руб., или около $467 млн. В директиве для представителей государства в совете директоров «Транснефти», подписанной еще в марте 2018 года тогдашним первым вице-премьером Игорем Шуваловым, говорилось, что госкомпания может приобрести эту долю за сумму «до $1,2 млрд». Об этом РБК рассказали два источника, близких к акционерам НМТП. По словам одного из них, оценку готовила компания E&Y. С тех пор новых директив не выпускалось, добавил он.

Долей в НМТП братья Магомедовы владели пополам, так что каждый должны был получить в результате сделки примерно по $500 млн.

Компания Fenti Development, подконтрольная «Транснефти», еще в феврале получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку этой доли в НМТП, а саму сделку планировалось завершить в марте-апреле. Но этому помешало уголовное дело в отношении братьев Магомедовых. Уже через неделю после их ареста, 6 апреля, президент «Транснефти» Николай Токарев допустил, что сделка может не состояться. «Все может быть, вы же понимаете, что сейчас уже сложности другого порядка возникли — не технологические», — сказал он РБК, отвечая на вопрос о возможности отказа от покупки. При этом Токарев рассказал, что все условия сделки были уже согласованы и он сообщил о них премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Порт в одни руки: почему «Сумма» продает долю в НМТП
БИЗНЕС
В конце апреля советник Токарева Игорь Демин заявил, что «представитель «Суммы», обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах», предложил «Транснефти» возобновить переговоры и даже был готов на дисконт к изначальной цене. «В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась «Роснефть», — рассказал тогда Демин. Однако «Роснефть» и «Сумма» это опровергли. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров», — говорилось в сообщении «Роснефти».

В чем обвиняют Магомедовых?

Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова арестовали 30 марта. Их подозревают по одной из наиболее тяжких статей Уголовного кодекса — 210-й (об организованном преступном сообществе). Им также вменяется несколько эпизодов мошенничества и растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии или даже пожизненное заключение. По данным МВД, они похитили из федерального и региональных бюджетов 2,5 млрд руб., которые были переведены на счета офшорных компаний, а часть из них впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций.

Но их адвокат опровергает все обвинения.

Тем не менее «Транснефть» сохраняла интерес к этой сделке и в итоге ее заключила — через полгода после ареста бизнесменов. Братья Магомедовы, находясь под стражей, могли закрыть эту сделку — через своих доверенных лиц, сказал РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Бизнесменов обвиняют по 210-й статье Уголовного кодекса, которая предполагает конфискацию имущества, поэтому есть риск ареста в России средств, полученных от продажи доли в НМТП, предупреждает он. Однако за пределами страны такой арест может быть более затруднительным, а в случае с отдельными странами даже невозможным, заключает юрист.

А самой «Транснефти» после завершения этой сделки, скорее всего, не придется делать оферту миноритариям НМТП, хотя она и получила косвенный контроль над компанией, говорил ранее Захаров: меняются собственники не НМТП, а его акционера — Novoport Holding, который по-прежнему будет владеть 50,1% порта.

В понедельник Демин отказался от комментариев. Представитель «Суммы» пока не ответил на запрос РБК.


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