«Альфа-Групп» Михаила Фридмана отказалась продавать 100% оператора водоснабжения «Росводоканал» французской Veolia
10 сентября 2018 18:48
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Как передает РБК, о том, что «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева отказалась продавать 100% оператора водоснабжения «Росводоканал» французской Veolia, РБК рассказал генеральный директор оператора водоснабжения Антон Михальков.
«В середине лета мы получили предложение от Veolia рассмотреть продажу компании целиком. Но мы не заинтересованы сегодня в выходе из бизнеса, мы хотим его развивать», — сказал РБК Михальков. По его словам, в предложении французов не было «твердой цены». Но акционеров «Росводоканала» не устроила именно «сама структура сделки», а не цена. «Оценки компании нами и французской стороной в принципе были очень близкими», — добавил он.
«Росводоканал», который работает в шести городах России, занимает 24% рынка частных коммунальных услуг (5% по рынку в целом) и обслуживает более 5 млн человек. «Альфа», Veolia, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце мая подписали меморандум о намерениях на Петербургском экономическом форуме, который предполагал продажу минимум блокирующего пакета в «Росводоканале». А совладелец «Альфы» и председатель совета директоров «Росводоканала» Герман Хан тогда говорил, что «согласно рабочей версии это может быть равное партнерство». Сама идея этого соглашения была не в продаже бизнеса, а в формировании партнерства, которое позволит компании активнее развиваться и технологически, и в плане неорганического роста, сказал Михальков.
Сейчас активные переговоры с Veolia и РФПИ не ведутся, отметил глава «Росводоканала». «Стороны взяли паузу. Мы по-прежнему заинтересованы в партнерских взаимоотношениях с Veolia, как это было анонсировано. Но я не знаю, вернется ли к нам Veolia. Вполне возможно [что никакой сделки не будет]», — добавил он.
До конца июня стороны должны были подписать соглашение о намерениях (letter of intent), содержащее ключевые параметры сделки, а завершить ее планировалось к концу года. Но документ подписан не был. Представители Veolia и РФПИ отказались от комментариев.
Желание Veolia получить контроль над «Росводоканалом», а не просто стать совладельцем компании, может быть связано с риском новых санкций в отношении российских бизнесменов, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Можно предположить, что французская сторона опасается повышенных санкционных рисков из-за того, что основным собственником актива остается «Альфа», замечает старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. А выкуп «Росводоканала» целиком мог бы эти риски снизить, считает он. К тому же при наличии контрольного пакета бизнес развивать существенно проще, замечает эксперт.
Но сейчас нет риска санкций в связи с покупкой контрольного пакета или миноритарной доли в «Росводолканале», замечает управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: ни «Альфа», ни ее совладельцы не находятся под санкциями. Предложение консолидировать 100% «Росводоканала» может быть обусловлено стратегией Veolia, добавляет Пахомов.
Партнер для сокращения дистанции
В начале мая источники РБК рассказывали, что «Альфа» рассматривает возможность продажи «Росводоканала», которым владела 15 лет. Тогда в пресс-службе оператора говорили, что никаких договоренностей о продаже нет. Один из собеседников РБК говорил, что «Альфа» постепенно сокращает доли российских активов в портфеле группы, а аналитики указывали на высокие риски коммунального бизнеса в связи с неопределенностью тарифной политики, которую утверждает государство.
Когда был подписан меморандум с Veolia и РФПИ, Михальков отмечал, что речь идет об инвестициях в сотни миллионов долларов. «Сегодня группа «Росводоканал» имеет консолидированную выручку около 17 млрд руб. в год, в этом партнерстве мы хотим видеть рост выручки до €1 млрд в год на горизонте пяти-семи лет», — сказал он. Хан в интервью РБК так объяснил выбор французского инвестора: «Veolia для нас интересна наличием международного опыта, технологий, управленческих решений, как стратегический партнер, который может сократить дистанцию изучения нами особенностей рынка и пройти данный путь быстрее». А участие РФПИ, который должен был стать соинвестором вместе с французами, является «достаточно важным и знаковым» с учетом «непростых аспектов», с которыми периодически сталкиваются на российском рынке компании, работающие в ЖКХ, добавлял он, имея в виду процедуру согласования концессионных соглашений и претензий региональных властей.
Независимо от того, будет сделка с Veolia или нет, руководство «Росводоканала» планирует в ближайшие годы расширяться и выходить в новые регионы, сказал РБК в понедельник Михальков. Сейчас компания работает в шести регионах (Барнауле, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Воронеже и Тюмени), до конца года ожидается подписание соглашения по концессии водоканала Архангельска, а в «активной фазе» проекты еще в четырех-пяти регионах, добавил он. Речь идет о подписании новых концессионных соглашений и, возможно. приобретении существующих активов.
Михальков не исключил создания других альянсов, помимо Veolia, но подчеркнул, что «Росводоканал» и не испытывает дефицита инвестиционных ресурсов. «На рынке есть заемные деньги, и у нас всегда есть возможность предложить акционерам вложиться в эффективный проект с хорошими показателями возвратности. С точки зрения доступа к источникам финансирования я не вижу ограничений для развития бизнеса», — заключил он.
Не первая попытка
Veolia — французская многопрофильная группа компаний, специализирующаяся на управлении водопроводно-канализационным хозяйством, тепло- и энергоснабжении и переработке отходов. Консолидированный оборот группы в 2017 году составил €25,12 млрд. Компания не первый раз рассматривает возможность партнерства на российском рынке.
Veolia еще в 2004 году осуществляла проектирование и строительство крупнейшего завода по сжиганию осадка сточных вод на Центральной станции аэрации Водоканала Санкт-Петербурга. В 2006 году она подписала соглашение о приобретении 49% акций компании «Евразийское водное партнерство» с активами на юге страны. В 2008 году, как писал «Коммерсантъ», французский инвестор был готов купить 25% в компании «Российские коммунальные системы», принадлежащей «Ренове» Виктора Вексельберга, но сделка не состоялась. В 2014 году Veolia и группа «Сумма» Зиявудина Магомедова подписали соглашение о создании коммунального оператора, который должен был работать в Москве и Санкт-Петербурге, но и оно осталось на бумаге.
Фото: Росводоканал / VK
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