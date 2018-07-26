Акции Facebook мгновенно рухнули на 24% из-за провального отчета компании
26 июля 2018 15:54
84
Причина такого падения публикация компанией очередного квартального отчета. Но самое интересное, что в отчете, казалось бы, нет ничего криминального.
Социальная сеть показала рост выручки на 42%, $13,2 млрд в абсолютном выражении. Инвесторы же ждали показатель в $13,3 млрд.
По версии ресурса TechCrunch, есть сразу несколько причин, из-за которых так резко упали ценные бумаги Facebook.
- падение прироста пользователей;
- снижение пользовательской базы в Европе и отсутствие роста в Северной Америке;
- заявление финдиректора Facebook о плановом замедлении темпов роста;
- введение ЕС закона о защите данных;
- новый вид подачи контента, который непопулярен среди рекламодателей.
Повлияли, хоть и не столь ощутимо, многочисленные скандалы, связанные с утечкой данных миллионов пользователей.
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд, передает iphones.ru со ссылкой на MW.
Фото: iphones.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 июля 2018 20:26
Как отметил глава региона, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются. Экономика региона
381
25 июля 2018 19:04
Здесь проходит большое совещание, посвящённое социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Экономика региона
466
24 июля 2018 10:12
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга. Экономика региона
188
Финансы и Банки
26 июля 2018 11:21
В Самарской области количество выданных кредитов выросло на 53%. Финансы и Банки
122
25 июля 2018 13:40
В Самарской области обязательства перед 42 тыс. вкладчиков составляют около 15,6 млрд рублей. Финансы и Банки
347
25 июля 2018 00:40
Курс российского рубля резко снизился на фоне заявления Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в США выборы. Финансы и Банки
667
Строительство
26 июля 2018 12:25
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
133
20 июля 2018 12:44
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ. Строительство
342
19 июля 2018 20:56
Строительство
502
Новости
|
СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
440
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1667
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1627
Бизнес
26 июля 2018 15:54
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд Бизнес
83
24 июля 2018 22:39
Монополия хочет стать лидером среди билетных агрегаторов, но ей будет сложно конкурировать с технологичными компаниями, полагает эксперт. Бизнес
564
Новости компаний
25 июля 2018 13:27
Завод гордится своими производственными традициями. Новости компаний
238
24 июля 2018 13:42
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела. Новости компаний
387
23 июля 2018 21:25
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны. Новости компаний
381
23 июля 2018 20:09
Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента». Новости компаний
430
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
325
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
279
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
271
Транспорт
25 июля 2018 20:30
Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 г. Транспорт
341
25 июля 2018 13:36
Рост цен на авиатопливо и связанное с ним подорожание билетов коснется и пассажиров других авиакомпаний. Транспорт
249
25 июля 2018 11:19
Изменения произошли по требованию транспортного прокурора на станциях Сызрань-1 и Сызрань-город. Транспорт
175
25 июля 2018 11:04
В мероприятии примут участие представители Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Транспорт
163
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
204
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
352
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
813
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
628
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
655
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
827
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1291
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1227
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2943
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2009
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3169
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
477
Мероприятия