Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарские медики обсудили использование цифровых технологий в здравоохранении региона
Самарские медики обсудили использование цифровых технологий в здравоохранении региона
На чемпионате мира в Китае в командном турнире по шпаге сборная России, за которую выступал наш спортсмен, заняла 3 место.
Самарский шпажист - бронзовый призер чемпионата мира
Специалисты считают, что именно на этой территории была расположена самарская крепость 1586 года.
Археологи направили ходатайство о выдаче разрешения на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ
В 21:00 открытие форума.
Делегации регионов ПФО заезжают на форум iВолга
Руководством Росгвардии назначена служебная проверка по выяснению законность происхождения недвижимости Дмитрия Сазонова
В работе круглого стола приняли участие представители самарских вузов, профильных министерств Самарской области, региональных институтов развития и бизнес сообщества.
Эксперты ОНФ обсудили систему выявления талантливой молодежи в Самарской области на примере олимпиады «Я-профессионал»
Это мужчина около 30 лет с темными волосами и бородой. Полиция расследует это отравление вместе с «делом Скрипалей».
СМИ узнали о появлении у следствия фото подозреваемого по «делу Скрипаля»
Правоохранительные органы продолжают активно пользоваться современными технологиями по отслеживанию преступников. В том числе, системы распознавания лиц.
Полиция РФ поймала 180 нарушителей благодаря распознаванию лиц на ЧМ-2018
сегодня  Четверг, 26 июля, 17:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/07:
USD 63.08
0.16
EUR 73.75
0.22
Искать
Новости /  Экономика /  Бизнес  

Акции Facebook мгновенно рухнули на 24% из-за провального отчета компании

26 июля 2018 15:54
84
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд
Вчера ценные бумаги Facebook обвалились сразу на 24%. По оценке аналитиков, суммарно держатели акций социальной сети потеряли около $150 млрд. С $218,70 стоимость одной ценной бумаги упала до $165,96.

Причина такого падения публикация компанией очередного квартального отчета. Но самое интересное, что в отчете, казалось бы, нет ничего криминального.

Социальная сеть показала рост выручки на 42%, $13,2 млрд в абсолютном выражении. Инвесторы же ждали показатель в $13,3 млрд.

По версии ресурса TechCrunch, есть сразу несколько причин, из-за которых так резко упали ценные бумаги Facebook.

- падение прироста пользователей;
- снижение пользовательской базы в Европе и отсутствие роста в Северной Америке;
- заявление финдиректора Facebook о плановом замедлении темпов роста;
- введение ЕС закона о защите данных;
- новый вид подачи контента, который непопулярен среди рекламодателей.

Повлияли, хоть и не столь ощутимо, многочисленные скандалы, связанные с утечкой данных миллионов пользователей.

На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд, передает iphones.ru со ссылкой на MW



Фото:  iphones.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 июля 2018  20:26
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Ставропольский район должен быть локомотивом Самарской области"
Как отметил глава региона, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются. Экономика региона
381
25 июля 2018  19:04
Глава региона @D_Azaroff проводит рабочий день в Ставропольском районе
Глава региона Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Ставропольском районе (дополнено)
 Здесь проходит большое совещание, посвящённое социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Экономика региона
466
24 июля 2018  10:12
Самарский участник программы «Федеральная практика» встретился с министром промышленности и торговли РФ
Самарский участник программы «Федеральная практика» встретился с министром промышленности и торговли РФ
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга. Экономика региона
188
Весь список
Финансы и Банки
26 июля 2018  11:21
В Поволжье вырос спрос на потребительские кредиты
В Поволжье вырос спрос на потребительские кредиты
В Самарской области количество выданных кредитов выросло на 53%. Финансы и Банки
122
25 июля 2018  13:40
Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
В Самарской области обязательства перед 42 тыс. вкладчиков составляют около 15,6 млрд рублей. Финансы и Банки
347
25 июля 2018  00:40
Курс российского рубля резко снизился на фоне заявления Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в США выборы.
Курсы доллара и евро выросли за полчаса почти на рубль
Курс российского рубля резко снизился на фоне заявления Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в США выборы.   Финансы и Банки
667
Весь список
Строительство
26 июля 2018  12:25
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
133
20 июля 2018  12:44
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.  Строительство
342
19 июля 2018  20:56
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
  Строительство
502
Весь список

Новости

18.07.2018
Схема расположения земельного участка где заказать
 СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
440
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1667
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1627
Весь список
Бизнес
26 июля 2018  15:54
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд
Акции Facebook мгновенно рухнули на 24% из-за провального отчета компании
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд  Бизнес
83
24 июля 2018  22:39
Монополия хочет стать лидером среди билетных агрегаторов, но ей будет сложно конкурировать с технологичными компаниями, полагает эксперт.
РЖД будут продавать единые билеты для проезда на поезде, самолете и автобусе
Монополия хочет стать лидером среди билетных агрегаторов, но ей будет сложно конкурировать с технологичными компаниями, полагает эксперт.   Бизнес
564
24 июля 2018  20:28
Как российские бизнесмены покупают иностранные футбольные, баскетбольные и хоккейные клубы и что делают с ними потом
Как российские бизнесмены покупают иностранные футбольные, баскетбольные и хоккейные клубы и что делают с ними потом
  Бизнес
397
Весь список


Новости компаний
25 июля 2018  13:27
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Завод гордится своими производственными традициями. Новости компаний
238
24 июля 2018  13:42
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела.  Новости компаний
387
23 июля 2018  21:25
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны.
Компании Faberlic и Oriflame предупредили возможном росте цен на косметику и парфюмерию из-за обязательной маркировки товаров
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны.   Новости компаний
381
23 июля 2018  20:09
Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента».
Ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский в новом телевизионном сезоне перейдет на «Россию 1»
Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента».  Новости компаний
430
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
325
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
279
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
271
Весь список
Транспорт
25 июля 2018  20:30
Расписание поездов на вокзалах теперь будет транслироваться с учетом местного времени
Расписание поездов на вокзалах теперь будет транслироваться с учетом местного времени
Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 г. Транспорт
341
25 июля 2018  13:36
С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
Рост цен на авиатопливо и связанное с ним подорожание билетов коснется и пассажиров других авиакомпаний. Транспорт
249
25 июля 2018  11:19
В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов
В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов
Изменения произошли по требованию транспортного прокурора на станциях Сызрань-1 и Сызрань-город. Транспорт
175
25 июля 2018  11:04
Координатор проекта «Безопасные дороги» в Самарской области проинспектирует дороги в Чапаевске
Координатор проекта «Безопасные дороги» в Самарской области проинспектирует дороги в Чапаевске
В мероприятии примут участие представители Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Транспорт
163
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
204
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
352
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
813
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
628
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
655
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
827
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1291
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1227
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2943
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2009
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3169
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
477
Весь список

Мероприятия
Эксперты ОНФ обсудили систему выявления талантливой молодежи в Самарской области на примере олимпиады «Я-профессионал»
4 августа на УСЦ "Чайка" состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда