«Аэропорту «Смышляевка» грозит банкротство
11 октября 2018 18:38
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Сумма требований не известна.
Тема коммунальных платежей в этом году для аэропорта становится роковой. Обанкротить его в 2018 году уже пытались, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: wikimapia.org
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