«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов
13 августа 2018 23:04
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В письме указывается, что группа «Аэрофлот» столкнулась с дефицитом пилотов и эта проблема будет только усугубляться. В 2018 году группа планирует принять на работу не менее 350 пилотов, из них не более 300 пилотов из числа выпускников средних и высших учебных заведений гражданской авиации. В целом же потребность отрасли гражданской авиации в летном составе из числа выпускников учебных заведений оценивается в 900 пилотов. А согласно прогнозу развития до 2030 года, ежегодно российским авиакомпаниям необходимо будет нанимать по 1700 пилотов, пишет Зингман.
Однако российские вузы выпускают лишь около 750 пилотов в год, что существенно ниже потребностей рынка, замечает замглавы «Аэрофлота». Он также напоминает, что в негосударственных учебных заведениях в России не производится подготовка пилотов.
«Помимо недостаточного количества выпускаемых пилотов существуют проблемы с качеством их подготовки, в особенности с соответствием знаний в области прикладных дисциплин реальным потребностям компаний», — пишет Зингман. Есть проблемы и с необходимым налетом часов для работы пилотом, добавляет он. В качестве примера топ-менеджер приводит «Аэрофлот», который в первом полугодии 2018 года выполнил план по приему выпускников летных учебных заведений только на 70% «из-за отсутствия у уже отобранных кандидатов необходимого налета часов».
Источник в «Аэрофлоте» сказал РБК, что «давно пора менять систему подготовки летных кадров и привести ее в соответствие с общемировыми стандартами». «В российских вузах на подготовку пилота уходит пять лет, при этом их готовят не на современные типы самолетов, а на те, которые давно уже не эксплуатируются. Даются знания, позволяющие разобрать и собрать «кукурузник», разбираться в законах термодинамики»... — перечисляет он. Все эти знания «не нужны пилотам современных самолетов», заключает собеседник РБК. Когда выпускник приходит в авиакомпанию, его приходится переучивать, констатирует он.
Рост дефицита пилотов может оказаться «основным фактором, сдерживающим развитие гражданской авиации в среднесрочной перспективе», предупреждает Зингман в письме Минтрансу. Для того чтобы этого избежать, авиакомпания предлагает кроме изменения стандартов образования еще ряд мер. Одна из инициатив — разрешить обучение пилотов по программе среднего профессионального образования по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» на базе учебных центров крупных авиакомпаний. Кроме того, «Аэрофлот» предлагает Минтрансу обратиться в Министерство обороны для организации работы с офицерами запаса летных специальностей, чтобы военные летчики, которые ушли в отставку, могли переобучаться и работать в гражданской авиации. Еще одно предложение — организовать производство российских учебно-тренировочных самолетов, которые бы соответствовали современным требованиям, говорится в письме.
Представитель «Аэрофлота» пока не ответил на запрос РБК.
«Аэрофлот» одним из первых в 2017 году публично признал проблему дефицита пилотов, которые массово начали уходить в азиатские авиакомпании. Для того чтобы решить эту проблему, авиакомпания вводила дополнительные бонусы и поднимала зарплату пилотам. С февраля 2018 года «Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов, которые пилотируют дальнемагистральные самолеты (Boeing 777, Airbus A330), до 650 тыс. руб. Доходы КВС воздушных судов других типов «незначительно ниже», сообщала компания. В 2018 году «Аэрофлот» даже начал прием бывших военных летчиков. Несмотря на все эти меры, в июне 2018 года гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что вопрос с дефицитом в авиакомпании остается.
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