Я нашел ошибку
Главные новости: 
Игра пройдет на
Билеты на матч "Крылья Советов" – "Локомотив" в продаже с 14 августа
Он считает, что ему несправедливо снизили баллы за определение гиперинфляции и мини-сочинение об экономике.
В России выпускник впервые оспорил в суде результаты ЕГЭ
Самара прощается с Самарским подшипниковым заводом‏
Самара прощается с Самарским подшипниковым заводом‏
Жертвами аварии также стали двое членов экипажа винтокрылой машины, которые были гражданами этой республики.
При жёсткой посадке Ми-8 в Таджикистане погибло трое россиян
Торги на эти работы состоялись 13 августа.
Построенную к ЧМ-2018 улицу «Арена 2018» подключат к электричеству за 52,3 млн рублей
Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», — объясняет источник в «Аэрофлоте».
«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов
Изначально китайская торговая площадка закрывала глаза на недобросовестных клиентов из России.
AliExpress начал блокировать недовольных россиян
Забавный советский мультфильм заслуживает того, чтобы стать культовым на Западе.
В США сравнили советского и американского Винни-Пухов
сегодня  Вторник, 14 августа, 00:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 68.22
1.31
EUR 77.65
0.97
Искать
Новости /  Экономика /  Бизнес  

«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов

13 августа 2018 23:04
133
Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», — объясняет источник в «Аэрофлоте».
Как передает РБК, крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила Министерству транспорта изменить образовательные стандарты по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов», чтобы привести их в соответствие с современными требованиями. Об этом говорится в письме ​заместителя гендиректора компании по работе с клиентами Вадима Зингмана, отправленном 31 июля министру транспорта Евгению Дитриху. Копия письма есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили два источника в министерстве и «Аэрофлоте». Представитель Минтранса подтвердил РБК, что письмо поступило в министерство и находится на рассмотрении.

В письме указывается, что группа «Аэрофлот» столкнулась с дефицитом пилотов и эта проблема будет только усугубляться. В 2018 году группа планирует принять на работу не менее 350 пилотов, из них не более 300 пилотов из числа выпускников средних и высших учебных заведений гражданской авиации. В целом же потребность отрасли гражданской авиации в летном составе из числа выпускников учебных заведений оценивается в 900 пилотов. А согласно прогнозу развития до 2030 года, ежегодно российским авиакомпаниям необходимо будет нанимать по 1700 пилотов, пишет Зингман.

Однако российские вузы выпускают лишь около 750 пилотов в год, что существенно ниже потребностей рынка, замечает замглавы «Аэрофлота». Он также напоминает, что в негосударственных учебных заведениях в России не производится подготовка пилотов.

​«Помимо недостаточного количества выпускаемых пилотов существуют проблемы с качеством их подготовки, в особенности с соответствием знаний в области прикладных дисциплин реальным потребностям компаний», — пишет Зингман. Есть проблемы и с необходимым налетом часов для работы пилотом, добавляет он. В качестве примера топ-менеджер приводит «Аэрофлот», который в первом полугодии 2018 года выполнил план по приему выпускников летных учебных заведений только на 70% «из-за отсутствия у уже отобранных кандидатов необходимого налета часов».

Источник в «Аэрофлоте» сказал РБК, что «давно пора менять систему подготовки летных кадров и привести ее в соответствие с общемировыми стандартами». «В российских вузах на подготовку пилота уходит пять лет, при этом их готовят не на современные типы самолетов, а на те, которые давно уже не эксплуатируются. Даются знания, позволяющие разобрать и собрать «кукурузник», разбираться в законах термодинамики»... — перечисляет он. Все эти знания «не нужны пилотам современных самолетов», заключает собеседник РБК. Когда выпускник приходит в авиакомпанию, его приходится переучивать, констатирует он.

​Рост дефицита пилотов может оказаться «основным фактором, сдерживающим развитие гражданской авиации в среднесрочной перспективе», предупреждает Зингман в письме Минтрансу. Для того чтобы этого избежать, авиакомпания предлагает кроме изменения стандартов образования еще ряд мер. Одна из инициатив — разрешить обучение пилотов по программе среднего профессионального образования по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» на базе учебных центров крупных авиакомпаний. Кроме того, «Аэрофлот» предлагает Минтрансу обратиться в Министерство обороны для организации работы с офицерами запаса летных специальностей, чтобы военные летчики, которые ушли в отставку, могли переобучаться и работать в гражданской авиации. Еще одно предложение — организовать производство российских учебно-тренировочных самолетов, которые бы соответствовали современным требованиям, говорится в письме.

Представитель «Аэрофлота» пока не ответил на запрос РБК.

«Аэрофлот» одним из первых в 2017 году публично признал проблему дефицита пилотов, которые массово начали уходить в азиатские авиакомпании. Для того чтобы решить эту проблему, авиакомпания вводила дополнительные бонусы и поднимала зарплату пилотам. С февраля 2018 года «Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов, которые пилотируют дальнемагистральные самолеты (Boeing 777, Airbus A330), до 650 тыс. руб. Доходы КВС воздушных судов других типов «незначительно ниже», сообщала компания. В 2018 году «Аэрофлот» даже начал прием бывших военных летчиков. Несмотря на все эти меры, в июне 2018 года гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что вопрос с дефицитом в авиакомпании остается.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 августа 2018  17:32
Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район.
В Самарской области собрано более одного миллиона тонн зерна
Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район.   Экономика региона
159
13 августа 2018  13:41
Дмитрий Славецкий: "На стратегической сессии акцент нужно делать на потенциале малых городов"
Исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области считает что малые города наиболее активны в преодолении трудностей. Экономика региона
139
13 августа 2018  12:55
В правительстве Самарской области ждут передачи части полномочий минэкономразвития другому ведомству
В правительстве Самарской области ждут передачи части полномочий минэкономразвития другому ведомству
Обсуждается передача их министерству промышленности и технологий. Экономика региона
206
Весь список
Финансы и Банки
13 августа 2018  22:12
Доллар впервые с апреля 2016 года подорожал до 68 рублей
Доллар впервые с апреля 2016 года подорожал до 68 рублей
  Финансы и Банки
228
13 августа 2018  14:19
В акции участвуют кредитные карты MasterCard уровня Standard и Gold, а также Mastercard Momentum.
Сбербанк начислит 5% СПАСИБО при оплате одежды кредитной картой Mastercard
В акции участвуют кредитные карты MasterCard уровня Standard и Gold, а также Mastercard Momentum.   Финансы и Банки
181
10 августа 2018  14:07
Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их.
Сбербанк первым в России запустил сервис сурдоперевода в своих отделениях
 Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их.  Финансы и Банки
263
Весь список
Строительство
7 августа 2018  11:28
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
373
6 августа 2018  13:25
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
433
3 августа 2018  12:17
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
263
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
520
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1746
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1712
Весь список
Бизнес
13 августа 2018  23:04
Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», — объясняет источник в «Аэрофлоте».
«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов
Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», —... Бизнес
126
2 августа 2018  23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
397
2 августа 2018  15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
301
Весь список


Новости компаний
11 августа 2018  17:37
Сокращение продаж затронуло почти всех изготовителей этого типа одежды, кроме Levi Strauss.
Марки джинсов Lee и Wrangler могут продать из-за низкой популярности life.ru
Сокращение продаж затронуло почти всех изготовителей этого типа одежды, кроме Levi Strauss.   Новости компаний
350
10 августа 2018  23:38
Единственное, в чем Galaxy Note9 превосходит iPhone X — это яркость дисплея (604 против 574 нит) и насыщенность цветовой гаммы sRGB (224% против 128,5%).
iPhone X оказался мощнее Samsung Galaxy Note9
Единственное, в чем Galaxy Note9 превосходит iPhone X — это яркость дисплея (604 против 574 нит) и насыщенность цветовой гаммы sRGB (224% против 128,5%).   Новости компаний
749
10 августа 2018  23:26
Xiaomi обеспокоена тем, что западный рынок весьма критично воспринимает бренд ‘Xiaomi’.
Смартфонов Xiaomi больше не будет
Xiaomi обеспокоена тем, что западный рынок весьма критично воспринимает бренд ‘Xiaomi’.  Новости компаний
786
10 августа 2018  22:15
Во второй раз имущество «Нефтемаша» будут продавать по сниженной цене.
Имущество банкротящегося сызранского завода «Нефтемаш» не сумели продать с торгов
Во второй раз имущество «Нефтемаша» будут продавать по сниженной цене.   Новости компаний
500
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
409
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
320
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
336
Весь список
Транспорт
13 августа 2018  11:21
Автобусный маршрут № 221 официально отменят только в 2019 году Автобусы этого направления перестали ходить еще в конце июня.
Автобусный маршрут № 221 официально отменят только в 2019 году
Автобусы этого направления перестали ходить еще в конце июня. Транспорт
171
12 августа 2018  13:20
На маршруте Красная Глинка - станция метро «Кировская» будут работать 15 автобусов
На маршруте Красная Глинка - станция метро «Кировская» будут работать 15 автобусов
  Транспорт
344
11 августа 2018  16:21
В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов.
Железные дороги Украины объявили о готовности прекратить сообщение с Россией
 В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов.  Транспорт
446
10 августа 2018  14:00
В Самаре временно остановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда Это связано с техническими причинами.
В Самаре временно остановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда
Это связано с техническими причинами. Транспорт
420
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
418
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
944
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
738
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1330
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1117
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1150
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
517
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
367
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1723
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1717
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3385
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2489
Весь список

Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса
В Безенчуке полицейские провели в детском лагере «Солнечный берег» мероприятие «Жизнь без наркотиков»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда