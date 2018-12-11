В Самаре пройдет межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса»

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12-13 декабря в «Лотте Отель Самара», пройдет Х ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса».Юбилейный Форум будет посвящен актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса, вопросам развития начинающих предпринимателей, легализации теневого сектора экономики и успешной работе предпринимателей Самары и Самарской области.Церемония открытия Форума состоится 12 декабря 2018 года в 10.00, после чего пройдет пленарное заседание: «Настоящее и будущее цифровой трансформации городского округа Самара и Самарской области».Продолжат сессию представители федеральных фондов, ассоциаций и общественных организаций для бизнеса с актуальными инструментами поддержки предпринимателей.В рамках Форума будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации по развитию своего бизнеса, а также будет работать консультационная площадка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand»!Второй день будет посвящен молодым предпринимателям, которые только начали свой путь в бизнесе и тем, кто хочет начать свое дело, получению знаний, представлению кейсов успешных сверстников, опыт состоявшихся бизнесменов и возможность протестировать свою идею, презентовать проект и даже получить первые инвестиции в свой проект.Участие в Форуме бесплатное, сообщает пресс-служба облправительства.Регистрация на участие доступна по ссылке:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHw-bqiPWqd4pN7O2vagZrbQgxbgMeilRiRRv-gNXPPKxqaA/viewform