В Самаре пройдет Business&Talks с выпускниками программы «Ты – предприниматель»

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В среду, 13 марта в 19:00 в коворкинг-центре FUTUROOM (г. Самара, ул. Галактионовская, 118а) состоится открытое мероприятие для всех делающих Business&Talks.Business&Talks – это встречи клуба предпринимателей, где открыто делятся своим опытом и знаниями, а гости задают интересующие их вопросы.Спикеры встречи – молодые предприниматели, которые развивают свой бизнес или сразу несколько проектов и добились немалых успехов. В качестве спикеров на данной встрече выступят выпускники программы «Ты – предприниматель»:Марина Ряжина – Ютуб-блогер, основатель производства «слаймов», победитель конкурса «Бизнес-идей для старшеклассников 2018»;Юлия Синёва — основатель ногтевой студии «Большое красное яблоко» в Самаре, победитель MOLPRED AWARDS 2018;Виктор Ивлев — владелец магазинов по продаже необычных сладостей из Европы и США Milka Mir и совладелец Ярмарки фермерских продуктов «Вива Ярмарка» ТРК «Вива Ленд»На встрече участников ждут интересные кейсы о становлении своего дела с нуля, истории о том, как оставаться уникальным в конкурентной нише, как продвигать свой проект на разных площадках и многое другое.Фото: pixabay.com