Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона

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Федеральная программа «Ты – предприниматель» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области открывает новую образовательную площадку в пространстве «МЕГА Самара». Заявки на обучение можно подать до 3 ноября на сайте www.molpred63.ru.Обучение пройдет в знакомом формате: лекции, мастер-классы от известных предпринимателей и финальная защита проектов. Курс программы рассчитан на вечернее время в будни и дневное время выходного дня, а участвовать могут начинающие предприниматели с бизнес-идеей и действующие предприниматели от 18 до 30 лет.Лидеры курса по итогу защиты проектов получат комплект одежды из брендированной линейки от программы и «МЕГА Самара», а участник с самым проработанным проектом по мнению экспертов получит стартовые 50 000 рублей на развитие бизнеса. В финальной борьбе за главный приз смогут также принять участие все выпускники обучения 2018 года.Напомним, федеральная программа «Ты – предприниматель» работает в области более трех лет и обучает бизнесу начинающих и действующих предпринимателей в четырех городах Поволжья: Самаре, Тольятти, Сызрани и Чапаевске. С момента запуска в проекте обучилось более 4000 человек, а с начала 2018 года студентами курса стали 600 человек. Преподавателями программы выступают 30 известных предпринимателей и экспертов по бизнесу из Самарской области. Помимо обучения в рамках программы проводятся открытые мероприятия для популяризации предпринимательства в области: встречи клуба предпринимателей, семинары, бизнес-завтраки и мастер-классы. Всего с начала года проведено порядка 30 мероприятий, которые посетило более 1000 человек. В течение двух месяцев студенты осваивают бухгалтерию, юриспруденцию, маркетинг, управление проектами, финансы, нетворкинг и многие другие необходимые каждому предпринимателю аспекты бизнес-деятельности. Курс состоит из очных занятий на площадках программы, а для участников, которые прошли защиту перед менторами, предусмотрены менторские встречи с наставником.Фото pixabay.com