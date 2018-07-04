В Самарской области запущена федеральная программа для малого бизнеса «Бизнес класс»

50

В Самарской области при поддержке Правительства Самарской области запустили федеральную программу «Бизнес класс», направленный на поддержку малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в проекте могут как опытные, так и начинающие предприниматели (регистрация открыта на сайте www.business-class.pro). Каждый зарегистрировавшийся участник уже сейчас может приступить к занятиям. Программа доступна в двух режимах – «онлайн» и «интенсив».К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов.Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами.Все офлайн-мероприятия пройдут в Самаре. Их смогут посетить самые активные участники режима «интенсив». Ведущими тренингов выступят известные российские бизнес-эксперты: Константин Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья Балахнин.Регистрация и прохождение тестирования в режим «интенсив» продлятсядо 23 июля 2018 года. Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.Участники могут выбрать одно из двух направлений: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». В зависимости от направления будет предложен курс с учетом основных интересов. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели.Начинающие смогут узнать, как найти бизнес-идею, выстроить рабочие процессы и разработать бизнес-план.Материалы курса разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами.По завершении проекта опытные предприниматели освоят новейшие методики и инструменты для развития бизнеса в современных реалиях, а начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела.Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе».Напомним, ранее в рамках регионального форума для предпринимателей «Линия успеха» Глава региона Дмитрий Азаров обозначил важность данного проекта для области: «Эта обучающая программа крайне важна для нашего региона. Она помогает не только предпринимательскому сообществу, но и финансовым институтам, а также управленческим командам области».Более 220 тысяч человек из разных регионов России уже зарегистрировались в «Бизнес классе», в том числе из Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей.По окончании обучения более половины действующих предпринимателей отмечают заметные улучшения бизнес-показателей, сообщает пресс-служба облправительства.