Заканчивается ремонт участка автодороги Самара-Бугуруслан между Отрадным и Кинель-Черкассами

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Протяженность ремонтируемого участка составляет12,78 км. Стоимость работ составляет 377 млн. Проектом ремонта предусмотрены замена выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на всем протяжении автодороги, проведение ремонта на четырех мостах, расположенных на данном участке, с ремонтом деформационных швов, устройство остановочных площадок, тротуаров,пешеходного ограждения, сигнальных столбиков, разметки.В настоящее время на автомобильной дороге завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.«Укладка верхнего слоя будет завершена на следующей неделе. Также сейчас ведутся работы по устройству тротуаров, остановочных площадок, заканчиваем укрепление откосов дороги, нанесли предразметку. Всего на дороге работает порядка 80 человек и 40 единиц техники», - сообщил руководитель проекта компании-подрядчика ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.По государственному контракту срок завершения ремонта участка – 31 октября. По словам Алексея Зотова, завершить ремонт дороги планируется раньше срока.Ремонта данного участка автодороги давно ждали жители населенных пунктов Кинель-Черкасского района и города Отрадного.Поучаствовать в инспекционной поездке и оценить ход работ пригласили общественность района. «Большинство претензий, которые были к этой дороге учтены. Жители района давно ждали этого ремонта, сейчас дорога стала более безопасной. Спасибо губернатору и всем, кто принимал решение по ремонту этой дороги», - отметил заместитель председателя общественного совета Кинель-Черкасского района Владимир Титаев.«Самара-Бугуруслан является главной транспортной артерией Кинель-Черкасского района, который не только связывает район со столицей нашей губернии, но и связывает между собой семь из шести сельских поселений. Дорога была в очень тяжелом состоянии, было много обращений от жителей района, и мы очень рады этому ремонту. Качество работ очень хорошее. При поддержке правительства Самарской области опыт безопасных дорог мы будем транслировать и на дороги местного значения», - подчеркнул заместитель главы Кинель-Черкасского района Александр Мецкер.Руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов отметил: «Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан имеет очень важное региональное значение. Ее протяженность составляет 140 км. Дорога связывает Самарскую и Оренбургскую области, город Самару с Бугурусланом. Мы всегда уделяли и будем уделять большое внимание этой дороге».В текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» также производится ремонт участка в Кинельском районе (от Кинеля до поселка Комсомольский) протяженностью 15,58 км, передает пресс-служба облправительства.