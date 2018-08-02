Заканчивается ремонт участка автодороги Самара-Бугуруслан между Отрадным и Кинель-Черкассами

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Заканчивается ремонт участка автодороги Самара-Бугуруслан между Отрадным и Кинель-Черкассами

2 августа 2018 16:51
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Представители областного министерства транспорта совместно с администрацией Кинельского района и общественностью проинспектировали ход ремонта этого участка.
Представители областного министерства транспорта совместно с администрацией Кинельского района и общественностью проинспектировали ход ремонта участка региональной автомобильной дороги Самара-Бугуруслан от городского округа Отрадный до села Кинель-Черкассы. Ремонт ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяженность ремонтируемого участка составляет12,78 км. Стоимость работ составляет 377 млн. Проектом ремонта предусмотрены замена выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на всем протяжении автодороги, проведение ремонта на четырех мостах, расположенных на данном участке, с ремонтом деформационных швов, устройство остановочных площадок, тротуаров,
пешеходного ограждения, сигнальных столбиков, разметки.

В настоящее время на автомобильной дороге завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«Укладка верхнего слоя будет завершена на следующей неделе. Также сейчас ведутся работы по устройству тротуаров, остановочных площадок, заканчиваем укрепление откосов дороги, нанесли предразметку. Всего на дороге работает порядка 80 человек и 40 единиц техники», - сообщил руководитель проекта компании-подрядчика ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

По государственному контракту срок завершения ремонта участка – 31 октября. По словам Алексея Зотова, завершить ремонт дороги планируется раньше срока.

Ремонта данного участка автодороги давно ждали жители населенных пунктов Кинель-Черкасского района и города Отрадного.
Поучаствовать в инспекционной поездке и оценить ход работ пригласили общественность района. «Большинство претензий, которые были к этой дороге учтены. Жители района давно ждали этого ремонта, сейчас дорога стала более безопасной. Спасибо губернатору и всем, кто принимал решение по ремонту этой дороги», - отметил заместитель председателя общественного совета Кинель-Черкасского района Владимир Титаев.

«Самара-Бугуруслан является главной транспортной артерией Кинель-Черкасского района, который не только связывает район со столицей нашей губернии, но и связывает между собой семь из шести сельских поселений. Дорога была в очень тяжелом состоянии, было много обращений от жителей района, и мы очень рады этому ремонту. Качество работ очень хорошее. При поддержке правительства Самарской области опыт безопасных дорог мы будем транслировать и на дороги местного значения», - подчеркнул заместитель главы Кинель-Черкасского района Александр Мецкер.

Руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог  министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов отметил: «Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан имеет очень важное региональное значение. Ее протяженность составляет 140 км. Дорога связывает Самарскую и Оренбургскую области, город Самару с Бугурусланом. Мы всегда уделяли и будем уделять большое внимание этой дороге».

В текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» также производится ремонт участка в Кинельском районе (от Кинеля до поселка Комсомольский) протяженностью 15,58 км, передает пресс-служба облправительства. 
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