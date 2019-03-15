Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

15 марта 2019 16:16
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1797 км автомобильных дорог регионального и местного значения.
Стартовал всероссийский опрос о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Принять в нем участие граждане могут на сайте bkdrf.ru.

Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях национального проекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.

Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия данных дорог.

Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10%-ое уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.

Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе обустройства дорог: установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.

Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание Реестра таких наилучших решений для отрасли. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах в рамках нацпроекта, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.

Первые итоги опроса будут подведены через месяц — 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.

Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке: http://bkdrf.ru/reception/polls.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1797 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 778 автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в последующие пять лет будет направлено 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей — из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,5 раза смертности на дорогах.

В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.

 
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