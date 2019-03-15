Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 82 Стартовал всероссийский опрос о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Принять в нем участие граждане могут на сайте bkdrf.ru.



Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях национального проекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.



В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.



Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия данных дорог.



Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10%-ое уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.



Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе обустройства дорог: установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.



Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание Реестра таких наилучших решений для отрасли. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах в рамках нацпроекта, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.



Первые итоги опроса будут подведены через месяц — 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.



Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке:



Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1797 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 778 автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в последующие пять лет будет направлено 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей — из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.



К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,5 раза смертности на дорогах.



В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.



Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях национального проекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия данных дорог.Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10%-ое уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе обустройства дорог: установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание Реестра таких наилучших решений для отрасли. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах в рамках нацпроекта, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.Первые итоги опроса будут подведены через месяц — 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке: http://bkdrf.ru/reception/polls. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1797 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 778 автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в последующие пять лет будет направлено 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей — из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,5 раза смертности на дорогах.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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