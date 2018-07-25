Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Выбран подрядчик для коррекции проекта реконструкции Красноглинского шоссе 145 Проект реконструкции Красноглинского шоссе будет откорректирован. Уже выбрана компания, которая должна выполнить работы. Контракт будет заключен с компанией ООО «Терра» из Самары на сумму в 6,8 млн рублей.



В тендере участвовали еще две компании из Омска и Санкт-Петербурга. Они предлагали за свою работу более низкую цену: 4 и 4,5 млн рублей соответственно. Но комиссия выбрала компанию из Самары, посчитав их заявку более подходящей.



Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, определить места для размещения парковок, объектов дорожного сервиса, пунктов весового и габаритного контроля ТС. Работы по изменению проектной документации должны быть выполнены до ноября 2018 года.



Реконструкция Красноглинского шоссе ведется с конца 2017 года и должна быть завершена в этом году, передает samarskie-voditeli.ru. В тендере участвовали еще две компании из Омска и Санкт-Петербурга. Они предлагали за свою работу более низкую цену: 4 и 4,5 млн рублей соответственно. Но комиссия выбрала компанию из Самары, посчитав их заявку более подходящей.Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, определить места для размещения парковок, объектов дорожного сервиса, пунктов весового и габаритного контроля ТС. Работы по изменению проектной документации должны быть выполнены до ноября 2018 года.Реконструкция Красноглинского шоссе ведется с конца 2017 года и должна быть завершена в этом году, передает samarskie-voditeli.ru. Версия для печати

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