Выбран подрядчик для коррекции проекта реконструкции Красноглинского шоссе

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Выбран подрядчик для коррекции проекта реконструкции Красноглинского шоссе

25 июля 2018 20:28
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Реконструкция Красноглинского шоссе ведется с конца 2017 года и должна быть завершена в этом году.
Проект реконструкции Красноглинского шоссе будет откорректирован. Уже выбрана компания, которая должна выполнить работы. Контракт будет заключен с компанией ООО «Терра» из Самары на сумму в 6,8 млн рублей.

В тендере участвовали еще две компании из Омска и Санкт-Петербурга. Они предлагали за свою работу более низкую цену: 4 и 4,5 млн рублей соответственно. Но комиссия выбрала компанию из Самары, посчитав их заявку более подходящей.

Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, определить места для размещения парковок, объектов дорожного сервиса, пунктов весового и габаритного контроля ТС. Работы по изменению проектной документации должны быть выполнены до ноября 2018 года.

Реконструкция Красноглинского шоссе ведется с конца 2017 года и должна быть завершена в этом году, передает samarskie-voditeli.ru. 
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