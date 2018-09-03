Во время проведения мероприятий " День города" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Во время проведения мероприятий " День города" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

3 сентября 2018 17:55
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением социально-культурного мероприятия «День города» на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:

- с 12:00 до 23:00 7 сентября 2018 года - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Полевая;

- с 08:00 8 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.

Также будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, наземного электрического транспорта и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) с 08:00 8 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

- с 20:00 6 сентября 2018 года до 23:00 7 сентября 2018 года - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Полевая;

- с 20:00 7 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.

Движение общественного транспорта с 12:00 до 23:00 7 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261), с 08:00 до 24:00 8 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 34, 207, 226, 240, 297), а также с 00:00 до 24:00 9 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 240, 297) будет организовано по скорректированной схеме

Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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