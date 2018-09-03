Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Во время проведения мероприятий " День города" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 75 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением социально-культурного мероприятия «День города» на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:



- с 12:00 до 23:00 7 сентября 2018 года - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Полевая;



- с 08:00 8 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.



Также будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, наземного электрического транспорта и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) с 08:00 8 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.



Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:



- с 20:00 6 сентября 2018 года до 23:00 7 сентября 2018 года - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Полевая;



- с 20:00 7 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.



Движение общественного транспорта с 12:00 до 23:00 7 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261), с 08:00 до 24:00 8 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 34, 207, 226, 240, 297), а также с 00:00 до 24:00 9 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 240, 297) будет организовано по скорректированной схеме



Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в - с 12:00 до 23:00 7 сентября 2018 года - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Полевая;- с 08:00 8 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.Также будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, наземного электрического транспорта и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) с 08:00 8 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:- с 20:00 6 сентября 2018 года до 23:00 7 сентября 2018 года - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Полевая;- с 20:00 7 сентября 2018 года до 24:00 9 сентября 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.Движение общественного транспорта с 12:00 до 23:00 7 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261), с 08:00 до 24:00 8 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 34, 207, 226, 240, 297), а также с 00:00 до 24:00 9 сентября 2018 года (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 240, 297) будет организовано по скорректированной схемеПодробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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