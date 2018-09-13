Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи со строительством инженерных сетей в Самаре ограничат движение транспорта 162 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством инженерных сетей и восстановлением благоустройства на территории города Самара с 06:00 14 сентября 2018 года до 24:00 15 декабря 2018 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам:



- по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;



- по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;



- по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;



- по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.



Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта в указанный период можно ознакомиться - по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;- по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;- по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;- по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта в указанный период можно ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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