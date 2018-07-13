Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В связи со строительством газопровода в Самаре будет ограничено движение транспорта
13
июля 2018
16:40
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства в Самаре с 00:00 1 августа 2018 года до 24:00 10 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- по ул. Мало-Ярославская в границах пересечения с ул. Карьерная;
- по Внутреннему проезду на участке протяженностью 50 метров от дома № 48 по Внутреннему проезду в сторону ул. Карьерная.
Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба администрации Самары.