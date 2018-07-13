Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи со строительством газопровода в Самаре будет ограничено движение транспорта 44 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства в Самаре с 00:00 1 августа 2018 года до 24:00 10 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:



- по ул. Мало-Ярославская в границах пересечения с ул. Карьерная;



- по Внутреннему проезду на участке протяженностью 50 метров от дома № 48 по Внутреннему проезду в сторону ул. Карьерная.



Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться



Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба администрации Самары. - по ул. Мало-Ярославская в границах пересечения с ул. Карьерная;- по Внутреннему проезду на участке протяженностью 50 метров от дома № 48 по Внутреннему проезду в сторону ул. Карьерная.Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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