Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи с ремонтом теплосетей в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улицам Средне-Садовая и Гаражная 221 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей на территории города Самара временно ограничивается движение транспорта на следующих участках:



- до 08:00 22 сентября 2018 года - по ул. Средне-Садовая в районе пересечения с ул. Победы (по ее нечетной стороне);



- с 20 сентября 2018 года до 23:00 30 сентября 2018 года - по ул. Гаражная - напротив дома № 18;



- с 18:00 21 сентября 2018 года до 06:00 24 сентября 2018 года - по ул. Ташкентская от пересечения с ул. Стара-Загора на участке 50 метров по направлению к проспекту Карла Маркса.



Также с 18:00 21 сентября 2018 года до 06:00 24 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 21, 89, 297, 41, 59, 59а - будет организовано по временной схеме.



Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта и временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться - до 08:00 22 сентября 2018 года - по ул. Средне-Садовая в районе пересечения с ул. Победы (по ее нечетной стороне);- с 20 сентября 2018 года до 23:00 30 сентября 2018 года - по ул. Гаражная - напротив дома № 18;- с 18:00 21 сентября 2018 года до 06:00 24 сентября 2018 года - по ул. Ташкентская от пересечения с ул. Стара-Загора на участке 50 метров по направлению к проспекту Карла Маркса.Также с 18:00 21 сентября 2018 года до 06:00 24 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 21, 89, 297, 41, 59, 59а - будет организовано по временной схеме.Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта и временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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