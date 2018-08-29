Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи с ремонтом теплосетей движение транспорта ограничено по улицам Нагорная и А. Матросова 54



Кроме того, до 30 сентября 2018 года продлен срок ограничения движения по ул. А. Матросова в границах пересечения с ул. Нагорная.



Подробнее со схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом теплосетей и восстановлением благоустройства на территории Самары мера по ограничению движения транспорта по ул. Нагорная на участке от ул. Охотничья до ул. А. Матросова будет действовать с 27 августа 2018 года до 15 сентября 2018 года.Кроме того, до 30 сентября 2018 года продлен срок ограничения движения по ул. А. Матросова в границах пересечения с ул. Нагорная.Подробнее со схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях Версия для печати

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