В связи с ремонтом Заводского шоссе изменится схема движения 5 трамвайных и 1 троллейбусного маршрута

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В связи с ремонтом Заводского шоссе изменится схема движения 5 трамвайных и 1 троллейбусного маршрута

9 июля 2018 15:10
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На время проведения работ движение автотранспорта будет организовано по временной схеме – по одной полосе в каждом направлении.
В конце июля стартует капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На время проведения работ движение автотранспорта будет организовано по временной схеме – по одной полосе в каждом направлении.

Движение трамваев и троллейбусов изменится:

Трамвайный маршрут №2 будет следовать по укороченному маршруту от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;

Трамвайный маршрут №3 будет следовать по укороченному маршруту от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;

Трамвайный маршрут №12 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров;

Трамвайный маршрут №19 будет следовать по укороченному маршруту от ул. Фадеева до ул. Красных Коммунаров;

Трамвайный маршрут №21 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров.

Троллейбусный маршрут №10 временно приостанавливает свою работу.

Движение автобусных маршрутов №№21, 29, 30, 38, 47, 55, 207, 213, 266 будет осуществляться без изменений по одной полосе в каждую сторону.


Заводское шоссе является важной магистралей для города. Ремонт данной дороги необходим для улучшения дорожной обстановки в городе. Просим жителей и гостей города с пониманием относиться к проведению необходимых работ, учитывать меры ограничения движения и заранее выбирать маршруты следования, передает пресс-служба администрации Самары. 
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