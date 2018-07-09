Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи с ремонтом Заводского шоссе изменится схема движения 5 трамвайных и 1 троллейбусного маршрута 91 В конце июля стартует капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



На время проведения работ движение автотранспорта будет организовано по временной схеме – по одной полосе в каждом направлении.



Движение трамваев и троллейбусов изменится:



Трамвайный маршрут №2 будет следовать по укороченному маршруту от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;



Трамвайный маршрут №3 будет следовать по укороченному маршруту от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;



Трамвайный маршрут №12 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров;



Трамвайный маршрут №19 будет следовать по укороченному маршруту от ул. Фадеева до ул. Красных Коммунаров;



Трамвайный маршрут №21 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров.



Троллейбусный маршрут №10 временно приостанавливает свою работу.



Движение автобусных маршрутов №№21, 29, 30, 38, 47, 55, 207, 213, 266 будет осуществляться без изменений по одной полосе в каждую сторону.





Заводское шоссе является важной магистралей для города. Ремонт данной дороги необходим для улучшения дорожной обстановки в городе. Просим жителей и гостей города с пониманием относиться к проведению необходимых работ, учитывать меры ограничения движения и заранее выбирать маршруты следования, передает пресс-служба администрации Самары. На время проведения работ движение автотранспорта будет организовано по временной схеме – по одной полосе в каждом направлении.Движение трамваев и троллейбусов изменится:Трамвайный маршрут №2 будет следовать по укороченному маршруту от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;Трамвайный маршрут №3 будет следовать по укороченному маршруту от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;Трамвайный маршрут №12 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров;Трамвайный маршрут №19 будет следовать по укороченному маршруту от ул. Фадеева до ул. Красных Коммунаров;Трамвайный маршрут №21 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров.Троллейбусный маршрут №10 временно приостанавливает свою работу.Движение автобусных маршрутов №№21, 29, 30, 38, 47, 55, 207, 213, 266 будет осуществляться без изменений по одной полосе в каждую сторону.Заводское шоссе является важной магистралей для города. Ремонт данной дороги необходим для улучшения дорожной обстановки в городе. Просим жителей и гостей города с пониманием относиться к проведению необходимых работ, учитывать меры ограничения движения и заранее выбирать маршруты следования, передает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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