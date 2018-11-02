В связи с проведением 7 ноября Парада Памяти будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 7 ноября 2018 года торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти военного парада в городе Куйбышев 1941 года, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:- с 15:00 6 ноября 2018 года до 06:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская; по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева; по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;- с 06:00 до 15:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Максима Горького; по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Шостаковича, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках дорог:- с 20:00 5 ноября 2018 года до 15:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская; по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева; по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;- с 20:00 6 ноября 2018 года до 15:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Максима Горького; по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Шостаковича; по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе.Кроме того, в период с 15:00 6 ноября 2018 года до 06:00 7 ноября 2018 года движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - будет организовано по скорректированной схеме. Также с 06:00 до 15:00 7 ноября 2018 года автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297 - будут двигаться по временной схеме, передает пресс-служба горадминистрации.