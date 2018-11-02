Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В связи с проведением 7 ноября Парада Памяти будет временно ограничено движение транспорта
2
ноября 2018
17:07
179
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 7 ноября 2018 года торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти военного парада в городе Куйбышев 1941 года, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:
- с 15:00 6 ноября 2018 года до 06:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская; по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева; по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;
- с 06:00 до 15:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Максима Горького; по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Шостаковича, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.
Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках дорог:
- с 20:00 5 ноября 2018 года до 15:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская; по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева; по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;
- с 20:00 6 ноября 2018 года до 15:00 7 ноября 2018 года - по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Максима Горького; по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская; по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Шостаковича; по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе.
Кроме того, в период с 15:00 6 ноября 2018 года до 06:00 7 ноября 2018 года движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - будет организовано по скорректированной схеме. Также с 06:00 до 15:00 7 ноября 2018 года автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297 - будут двигаться по временной схеме, передает пресс-служба горадминистрации.