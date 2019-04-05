Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи с капитальным ремонтом Заводского шоссе трамваи №№ 8 и 25 будут следовать по измененной схеме 101



На время закрытия движения трамваи вышеуказанных маршрутов будут следовать:



- трамвайный маршрут № 8 – «Завод Металлург – Юнгородок»;



- трамвайный маршрут № 25 – «Барбошина поляна - Юнгородок».



Просим горожан учитывать временные изменения при выборе маршрута следования.



Напомним, генеральным подрядчиком по объекту капремонта является ООО «Самаратрансстрой». Заводское шоссе (от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца) обновляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отключение воздушной линии (600 В) на отрезке от дома № 29 по Заводскому шоссе до пересечения с пр. Кирова (правая сторона по направлению к ул. Земеца) необходимо для производства работ по установке кронштейнов опор контактной сети трамваев. Отключение запланировано с 7 утра 6 апреля до 10 вечера 7 апреля, передает пресс-служба горадминистрации. В связи с работами по муниципальному контракту – выполнением капитального ремонта автомобильной дороги местного значения, расположенной по Заводскому шоссе на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца, – в ближайшие выходные, 6 и 7 апреля 2019 года, будет закрыто движение трамвайных поездов по маршрутам №№ 8 и 25 по пр. Кирова на участке от ул. Железной Дивизии до БТЭЦ.На время закрытия движения трамваи вышеуказанных маршрутов будут следовать:- трамвайный маршрут № 8 – «Завод Металлург – Юнгородок»;- трамвайный маршрут № 25 – «Барбошина поляна - Юнгородок».Просим горожан учитывать временные изменения при выборе маршрута следования.Напомним, генеральным подрядчиком по объекту капремонта является ООО «Самаратрансстрой». Заводское шоссе (от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца) обновляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отключение воздушной линии (600 В) на отрезке от дома № 29 по Заводскому шоссе до пересечения с пр. Кирова (правая сторона по направлению к ул. Земеца) необходимо для производства работ по установке кронштейнов опор контактной сети трамваев. Отключение запланировано с 7 утра 6 апреля до 10 вечера 7 апреля, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.