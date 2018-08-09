В селах Васильевка и Рассвет отремонтируют региональную автодорогу

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В селах Васильевка и Рассвет отремонтируют региональную автодорогу

9 августа 2018 18:44
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Ремонт ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с общественностью проинспектировали ход ремонта участка региональной автомобильной дороги Тольятти-Узюково-Димитровград. Ремонт ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дорога является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую, а также проходит внутри двух крупных сел Ставропольского района – Васильевки и Рассвета с населением порядка 3,5 тысяч жителей, для которых дорога выполняет функцию «маятниковой миграции» населения к центрам агломерации.

Капитальный ремонт участка протяженностью 7,9 км начат в мае текущего года. До 31 октября подрядной организации ООО «Автодоринжиниринг» необходимо выполнить работы по ремонту проезжей части, укреплению обочин, устройству посадочных автобусных площадок с павильонами, ремонту существующих и строительство новых тротуаров, установке барьерного ограждения, замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.

Одним из важнейших этапов капитального ремонта станет устройство освещения вдоль автодороги в селах Васильевка и Рассвет. Стоимость работ составляет 187,4 млн рублей.

Как отметил в ходе осмотра автодороги, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин, темп проведения подрядной организацией ремонтных работ требует корректировки. «В настоящее время на автомобильной дороге завершается устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На этой неделе министром проведено два совещания в рамках проектного офиса «Безопасные и качественные дороги», где подрядчику указано на необходимость ускорить свои графики работ и обеспечить устройство верхнего слоя до середины сентября», — заявил заместитель министра.

Также в рамках осмотра автодороги представители инициативных групп сельских поселений Рассвет и Васильевка высказали ряд пожеланий, которые крайне важны для населения, передает пресс-служба облправительства.

«Мы очень благодарны за новую дорогу, ее ремонта мы ждали много лет и сейчас для нас большой праздник, что дорогу, наконец, ремонтируют. При этом, поскольку движение по автодороге довольно интенсивное, нам бы хотелось, чтобы появилось больше пешеходных переходов, остановочных павильонов, «лежачих полицейских», — говорит жительница села Васильевка Елена Богданова.

По результатам данной встречи Александром Ликомаскиным даны поручения подрядной организации обеспечить временную разметку и установку дорожных знаков на пешеходных переходах к 1 сентября. «Также администрации поселения дано поручение в течение недели проработать с населением вопрос о местах размещения дополнительных дорожных неровностей, пешеходных переходов на автомобильной дороге, а также установки дополнительных остановочных павильонов и представить эти предложения для рассмотрения», — отметил заместитель министра.

По словам координатора приоритетного проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Алексея Степанова, сельская местность долгое время была той территорией, которой в плане ремонта автодорог уделялось меньше всего внимания. «Меня очень радует, что эта тенденция начала меняться в Самарской области. Очень важно, что ремонт этой дороги ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Это значит, что безопасности дорожного движения, как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов, будет уделено особое внимание».

Напомним, что на прошлой неделе глава региона Дмитрий Азаров обсудил перспективы реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. «Много было беспокойств у жителей региона, что закончится Чемпионат мира по футболу, снизятся темпы ремонта, реконструкции автомобильных дорог. Это беспокойство – излишнее, – заверил глава региона. — Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу, средства, выделяемые на Самарскую область увеличатся по сравнению с текущим годом», передает пресс-служба облправительства.
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