В районе набережной Самары сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд «Мотоциклист»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В районе набережной Самары сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд «Мотоциклист»

23 июля 2018 17:37
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В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД в арсенале которых два мотоцикла
В целях предупреждения происшествий с участием водителей мототранспорта и привлечения внимания общественности к данной проблеме Госавтоинспекция на постоянной основе организует специализированные рейды в вечернее время. Недавно такой рейд, с применением группового метода несения службы, прошел в Самаре в районе набережной.

Именно в этом месте мотоциклисты особенно любят полихачить, создавая опасность для других участников дорожного движения. В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД в арсенале которых два мотоцикла "БМВ", что позволяет сотрудникам полиции без особого труда задержать нарушителя на двухколесном транспорте.

Перед началом проведения мероприятия была определена специализированная группа по пресечению нарушений со стороны мотоциклистов в составе нескольких экипажей дорожно-патрульной службы.

Все действия сотрудников проводились по специально разработанному алгоритму, позволяющему без риска для окружающих задержать мотоциклистов-нарушителей. В момент остановки мототранспорта сотрудниками полиции в полной мере обеспечивались условия, не создающие угрозу безопасности дорожного движения, а также жизни и здоровью водителей и пассажиров других транспортных средств.

В рейде принял участие заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Игорь Бобров, он отметил, что подобные рейды проводятся регулярно и все внимание инспекторов ДПС направлено именно на водителей-нарушителей мототранспорта. За время проведения мероприятия выявлено 70 нарушений ПДД, в том числе 11 административных протоколов составлено на водителей мототранспорта. Среди нарушений - отсутствие документов на право управления мотоциклом и полиса ОСАГО. Управление транспортным средством без шлема и в отсутствии гос. номеров. Сотрудники ГИБДД провели 78 профилактических бесед о необходимости соблюдения ПДД.

Предупреждение дорожных аварий с участием мотоциклистов стоит на особом контроле ГИБДД, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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