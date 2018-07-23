В районе набережной Самары сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд «Мотоциклист»

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Именно в этом месте мотоциклисты особенно любят полихачить, создавая опасность для других участников дорожного движения. В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД в арсенале которых два мотоцикла "БМВ", что позволяет сотрудникам полиции без особого труда задержать нарушителя на двухколесном транспорте.Перед началом проведения мероприятия была определена специализированная группа по пресечению нарушений со стороны мотоциклистов в составе нескольких экипажей дорожно-патрульной службы.Все действия сотрудников проводились по специально разработанному алгоритму, позволяющему без риска для окружающих задержать мотоциклистов-нарушителей. В момент остановки мототранспорта сотрудниками полиции в полной мере обеспечивались условия, не создающие угрозу безопасности дорожного движения, а также жизни и здоровью водителей и пассажиров других транспортных средств.В рейде принял участие заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Игорь Бобров, он отметил, что подобные рейды проводятся регулярно и все внимание инспекторов ДПС направлено именно на водителей-нарушителей мототранспорта. За время проведения мероприятия выявлено 70 нарушений ПДД, в том числе 11 административных протоколов составлено на водителей мототранспорта. Среди нарушений - отсутствие документов на право управления мотоциклом и полиса ОСАГО. Управление транспортным средством без шлема и в отсутствии гос. номеров. Сотрудники ГИБДД провели 78 профилактических бесед о необходимости соблюдения ПДД.Предупреждение дорожных аварий с участием мотоциклистов стоит на особом контроле ГИБДД, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.