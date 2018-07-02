В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети устроят поздравительный марафон

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети устроят поздравительный марафон

2 июля 2018 14:16
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3 июля в России отмечается - День ГИБДД МВД России. Ежедневно сотрудники ГИБДД заступают на службу и осуществляют надзор за дорожным движением, а также обеспечивают безопасность на дорогах, рискуя своей жизнью.
В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети, одетые в форму инспекторов ДПС устроят поздравительный марафон.

3 июля в России отмечается - День ГИБДД МВД России. Ежедневно сотрудники ГИБДД заступают на службу и осуществляют надзор за
дорожным движением, а также обеспечивают безопасность на дорогах, рискуя своей жизнью.

Завтра, 3 июля 2018 года, дети, одетые в форму сотрудника ГИБДД, поздравят инспекторов ДПС, которые будут дежурить в праздничный день на дорогах города. Подарят им подарки и сделают фото на память.

Детский экипаж ДПС стартует в 9.00 от здания городской Госавтоиспекции, сообщсет пресс-служба ГИБДД Самара. 



Фото:  мвд.рф
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