Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети устроят поздравительный марафон 108 В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети, одетые в форму инспекторов ДПС устроят поздравительный марафон.



3 июля в России отмечается - День ГИБДД МВД России. Ежедневно сотрудники ГИБДД заступают на службу и осуществляют надзор за

дорожным движением, а также обеспечивают безопасность на дорогах, рискуя своей жизнью.



Завтра, 3 июля 2018 года, дети, одетые в форму сотрудника ГИБДД, поздравят инспекторов ДПС, которые будут дежурить в праздничный день на дорогах города. Подарят им подарки и сделают фото на память.



Детский экипаж ДПС стартует в 9.00 от здания городской Госавтоиспекции, сообщсет пресс-служба ГИБДД Самара.







Фото: мвд.рф 3 июля в России отмечается - День ГИБДД МВД России. Ежедневно сотрудники ГИБДД заступают на службу и осуществляют надзор задорожным движением, а также обеспечивают безопасность на дорогах, рискуя своей жизнью.Завтра, 3 июля 2018 года, дети, одетые в форму сотрудника ГИБДД, поздравят инспекторов ДПС, которые будут дежурить в праздничный день на дорогах города. Подарят им подарки и сделают фото на память.Детский экипаж ДПС стартует в 9.00 от здания городской Госавтоиспекции, сообщсет пресс-служба ГИБДД Самара.Фото: мвд.рф Версия для печати

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