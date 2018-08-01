Я нашел ошибку
Главные новости: 
В период соревнований по велоспорту в Кинельском районе и Тольятти будут закрыты региональные автодороги
В период соревнований по велоспорту в Кинельском районе и Тольятти будут закрыты региональные автодороги
На набережной Волги (от Маяковского до Полевого спуска) будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки, соревнования.
11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника
Такое резкое увеличение в большей степени обусловлено значительным изменением доли предложений по Самаре.
Стоимости квадратного метра на вторичном рынке Самарской области выросла за месяц на 9,75% или 4 185 рублей
Среди награждаемых - члены медицинской команды, работавшие на объектах чемпионата мира, сотрудники областной больницы, которые принимали участие в спасении жизни и проведении сложной операции иностранному пациенту.
В областной больнице вручат памятные знаки за участие в проведении футбольного чемпионата
В Исаклинском районе мужчину ранил ножом в живот брат сожительницы
В Исаклинском районе мужчину ранил ножом в живот брат сожительницы
Железнодорожный лоукостер создадут в России
Железнодорожный лоукостер создадут в России
Сотрудники «РКС-Самара» обеспечивают необходимое качество водопроводной воды независимо от погодных условий
Сотрудники «РКС-Самара» обеспечивают необходимое качество водопроводной воды независимо от погодных условий
Глава Нефтегорского района может получить условный срок за мошенничество
Глава Нефтегорского района может получить условный срок за мошенничество
сегодня  Среда, 1 августа, 15:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 62.35
-0.43
EUR 73.07
-0.13
Искать
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В период соревнований по велоспорту в Кинельском районе и Тольятти будут закрыты региональные автодороги

1 августа 2018 14:48
21
В связи с проведением спортивных мероприятий Всероссийского уровня по велоспорту-шоссе на территории Кинельского района 6 по 10 августа с 10 до 16.00 будет временно прекращено движение на двух автомобильных дорогах регионального значения: «Усть-Кинельский-Новый Сарбай»-Бузаевка-Чубовка» и «Бузаевка-Чубовка-Урал-Муханово».

Также в связи с проведением вышеуказанных мероприятий будет прекращено движение в Тольятти:

- 21 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти - Ягодное;
- 22 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Ташелка – «Тольятти-Димитровград»;
- 24 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти - Поволжский.

Просим водителей быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в данный период, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
502
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
503
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
993
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
773
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
807
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
969
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1433
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1380
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3090
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2160
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3312
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
618
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на выставку кошек, откуда можно забрать питомца
В Самаре состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"
Самарцев приглашают на индийский праздник
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда