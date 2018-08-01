Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В период соревнований по велоспорту в Кинельском районе и Тольятти будут закрыты региональные автодороги 21 6 по 10 августа с 10 до 16.00 будет временно прекращено движение на двух автомобильных дорогах регионального значения: «Усть-Кинельский-Новый Сарбай»-Бузаевка-Чубовка» и «Бузаевка-Чубовка-Урал-Муханово».



Также в связи с проведением вышеуказанных мероприятий будет прекращено движение в Тольятти:



- 21 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти - Ягодное;

- 22 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Ташелка – «Тольятти-Димитровград»;

- 24 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти - Поволжский.



Просим водителей быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в данный период, передает пресс-служба облправительства. В связи с проведением спортивных мероприятий Всероссийского уровня по велоспорту-шоссе на территории Кинельского районабудет временно прекращено движение на двух автомобильных дорогах регионального значения: «Усть-Кинельский-Новый Сарбай»-Бузаевка-Чубовка» и «Бузаевка-Чубовка-Урал-Муханово».Также в связи с проведением вышеуказанных мероприятий будет прекращено движение в Тольятти:с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти - Ягодное;с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Ташелка – «Тольятти-Димитровград»;с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти - Поволжский.Просим водителей быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в данный период, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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