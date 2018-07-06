В дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» в центре Самары изменяется схема движения личного и общественного транспорта

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Одновременно с ЧМ-2018 на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого состоится трансляция матча. Вход на площадку – бесплатный.В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков на территории, прилегающей к площади имени В.В. Куйбышева, изменится схема движения личного и общественного транспорта. В период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - 28 июня, 2 июля, 7 июля с 06.00 до 02.00 следующего дня в центре города будет действовать усиленная схема движения.Особое внимание обращаем на трамвайные маршруты №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22. С 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 они двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Внимание! Маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»). На остановках, где S5 не делает остановки, висят информационных баннеры, предупреждающие об этом.В усиленном режиме изменяются схемы движения 19 трамвайных, 1 троллейбусного и 22 автобусных маршрутов. Стоит отметить, что в день матчей на стадионе «Самара Арена» общественный транспорт работает до 2 часов ночи.Трамвайные маршруты:- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 с 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 – двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Обращаем внимание, что маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»),- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати; №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева; №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).Троллейбусный маршрут:- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;Автобусные маршруты:- №№ 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. М. Горького;- №№ 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.- №№34, 240 проследуют по маршруту ул. Арцыбушевская, ул. Л.Толстого, ул. Самарская.Схема движения общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала:Автобусные маршруты:- №№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской, проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной), ул. Льва Толстого;- №№ 11 вместо ул. Красноармейской, проследует по ул. Льва Толстого;- №№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной).Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится (от ул. Пионерской до ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волжского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноармейской до ТЦ «Гудок»).Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Максима Горького до ТЦ «Гудок») и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено, будет запрещен сквозной проезд указанных улиц, вводится запрет остановки.На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки в альтернативном порядке предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».Ул. Л. Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.Напомним, когда матчи на стадионе «Самара Арена» не проводятся, в центре города до окончания ЧМ-2018 (до 24 часов 15 июля) действует повседневная схема. На это время вводится ограничение движения и запрет стоянки на проезжей части дорог в районе площади им. Куйбышева (периметр ул. Куйбышева, Волжского пр., Студенческого пер., ул. Ульяновской, ул. Садовой, ул. Л.Толстого, ул. Некрасовской).Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Куйбышева) и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено, запрещен сквозной проезд указанных улиц, вводится запрет остановки.В повседневном режиме изменятся схемы движения 4 трамвайных, 1 троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.Трамвайные маршруты:- № 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека.Троллейбусный маршрут:- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции;Автобусные маршруты:- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. Максима Горького;- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.- №№34, 240 проследуют по маршруту: ул.Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Самарская.Стоит отметить, в зону ограничения движения без ограничений разрешается въезд:- спецмашин с цветографической окраской (Полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины и катастроф);- автомобилей коммунальных, аварийных, ритуальных служб;- дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении работ по содержанию дорог;- иной техники, задействованной для ликвидации аварий.Также въезд в зону ограничения имеют аккредитованные такси и транспорт со свидетельством об аккредитации.Полную информацию о том, как будут ходить автобусы, трамваи, троллейбусы, а также как будет организовано движение в центре Самары в периметре: площади Революции, Волжского проспекта, улиц Маяковского и Садовой - читайте на сайте Администрации Самары (http://samadm.ru/media/news/14978/), смотрите в приложении «Прибывалка – 63» и салонах общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.