Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков 4 В дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований. Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча. Необходимо отметить, что шаттлы останавливаются только на указанных ниже остановках.



Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».

Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)

Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)



Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»

Движение: Аэропорт – стадион.

Автобус делает остановку только на конечных пунктах



Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»

Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь

Промежуточные остановки: Барбошина поляна



Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»

Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.

Автобус делает остановку только на конечных пунктах



Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр - СТАДИОН»

Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)



Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»

Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь

Автобус делает остановку только на конечных пунктах



Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков - СТАДИОН»

Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.



Стоит отметить, что на остановочных пунктах, где S5 не останавливается, установлены информационные баннеры.



Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»

Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.

Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна



Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»

Движение: Терминал 1 – Терминал 2

Проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайном маршруте S5 – бесплатный при наличии билета на игру и Паспорта болельщика (FAN ID), передает пресс-служба администрации Самары. Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»Движение: Аэропорт – стадион.Автобус делает остановку только на конечных пунктахАвтобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадьПромежуточные остановки: Барбошина полянаАвтобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.Автобус делает остановку только на конечных пунктахАвтобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр - СТАДИОН»Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадьАвтобус делает остановку только на конечных пунктахТрамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков - СТАДИОН»Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.Стоит отметить, что на остановочных пунктах, где S5 не останавливается, установлены информационные баннеры.Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина полянаАвтобусный маршрут S9 «Аэропорт»Движение: Терминал 1 – Терминал 2Проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайном маршруте S5 – бесплатный при наличии билета на игру и Паспорта болельщика (FAN ID), передает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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