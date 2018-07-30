В день матча «Крылья Советов» - ЦСКА будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В день матча «Крылья Советов» - ЦСКА будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»

30 июля 2018 15:26
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Эта игра станет для самарской команды дебютной на стадионе «Самара Арене» в качестве клуба Премьер-лиги.
Во вторник, 31 июля, в 20:00 «Крылья Советов» в первом туре Российской Премьер-лиги встретятся с московским ЦСКА. Эта игра станет для самарской команды дебютной на стадионе «Самара Арене» в качестве клуба Премьер-лиги, а вот для некоторых футболистов московского ЦСКА – это не первая игра на самарском стадионе. На ЧМ-2018 в составе сборной России играли пять футболистов ЦСКА - это вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич и Марио Фернандес, полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев.

Первый удар по мячу в этом поединке сделают два прославленных российских спортсмена. Это обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Чемпионата Европы, футболист, выступавший за "Крылья Советов" и ЦСКА Сергей Игнашевич и чемпион мира по хоккею, вратарь клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" и сборной России, самарец Семен Варламов.

Приобрести билеты на матч можно в кассах на стадионе "Металлург", в удаленных кассах, а также в разделе "электронные билеты" на сайте «Крыльев Советов» - http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16298.

Для удобства болельщиков одновременно в двух режимах будет работать специальный трамвайный маршрут S5.

«Длинный» вариант: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от ул. Тухачевского трамваи отправятся в 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48. А от остановки «Железнодорожный вокзал» до стадиона трамвай проследует с интервалом в 20 минут в 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00. Отправление от стадиона (в направлении центра города) – через 45 минут после окончания матча.

«Укороченный» вариант: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев начнется в 16:00 с интервалом 3-4 минуты. Окончание работы – 24:00.

Обращаем внимание пассажиров на то, что движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками.

Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться с использованием следующих маршрутов муниципального общественного транспорта:

- трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 22, троллейбусных маршрутов №№ 8, 19 и автобусных маршрутов №№ 21м, 50, 206, 261, 295, 297 (проследовать до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5);

- трамвайных маршрутов №№ 21, 22, 24, 25 (проследовать до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5);

- автобусного маршрута № 50 (проследовать до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона);

- автобусных маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 (проследовать до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона).

Движение указанных городских трамваев, троллейбусов и автобусов будет осуществляться до 24:00.

Также для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.

Подробнее со схемами транспортной доступности стадиона «Самара Арена» и основных направлений движения (с остановочными пунктами; куда и на каких видах транспорта можно добраться) можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба администрацииСамары. 
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