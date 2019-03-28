В день матча «Крылья Советов» - «Арсенал» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

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Обращаем внимание, что с 16:30 до 23:30 29 марта будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12.Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.Движение по ул. Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении от Волжского шоссе до ул. Демократическая. Стоянка автомобилей на стороне ул. Арена 2018, примыкающей к стадиону, будет разрешена.Также для болельщиков будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 16:28 с интервалом 8-10 минут; от Барбошиной поляны до стадиона в 18:00 с интервалом 5-6 минут.Обращаем внимание, что трамвайный маршрут №7 с 17:30 до окончания работы 29 марта будет ходить только до Барбошиной поляны.Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:- на автобусном маршруте №295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;- на трамвайных маршрутах №№ 5, 7, 22, 24, на троллейбусных маршрутах №№ 8, 19 и на автобусных маршрутах №№6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;- на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;- на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты. Дополнительные автобусы маршрутов №№1, 45, 51, 67 будут поданы на остановку «ул. Алма-Атинская» на Московском шоссе. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут поданы на ул. 2-ой проезд.Посадка на трамваи маршрута S5 после окончания матча будет осуществляться с обеих площадок. Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту «Стадион – ж/д вокзал - ул. Тухачевского», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации