Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Тольятти в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт автодорог завершен на 95%
27
сентября 2018
18:21
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В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги». В текущем году городу на ремонт семи автомобильных дорог протяженностью более 13 км, расположенных в Центральном и Автозаводском районах города, выделено 692,3 млн рублей.
В настоящее время общая готовность ремонта составляет 95%. Завершены основные работы на шести улицах: Лесной, Свердлова, Ленина, Максима Горького, Жукова, Ленинском проспекте и бульваре Здоровья. На седьмой (по улице Горького) завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части.
По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павла Баннова, при ремонте автодорог особое внимание уделяется обеспечению качества ремонта и максимальному привлечению общественности к участию в проекте.
Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется особое внимание реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и особенно участию в нем представителей общественности.
Приемка дорожных работ в Тольятти осуществляется общественной комиссией еженедельно по четвергам. В четверг, 27 сентября, комиссия осмотрела автодороги по улицам Горького и Свердлова.
«Принять участие в общественном контроле может любой желающий. Мы привлекаем общественные советы, выкладываем оперативную информацию на сайте администрации. Люди активно участвуют, задают вопросы. Например, почему здесь асфальт пористый, а в другом месте гладкий, зачем установлены консоли над проезжей частью и так далее. На все вопросы стараемся отвечать», — подчеркнул Павел Баннов.
По словам управляющего микрорайоном 14Ц Артура Пестова, при приемке автодорог максимально учитываются пожелания граждан, в том числе связанные с комфортом пользования автомобильной дорогой. Например, в рамках ремонта дороги на улице Ленина по предписанию ГИБДД на местах бывших несанкционированных парковок были установлены бордюрные ограждения. Активные горожане согласовали схемы парковок с департаментом дорожного хозяйства и ГИБДД и получили отремонтированные парковочные места.
«Привлекать население к процессам приемки автодорог нужно обязательно. Лучше жителей никто не скажет, какой должна быть дорога: где нужно предусмотреть пониженный борт или пешеходный переход. Мы рады, что на наши замечания реагируют положительно», — отметил Артур Пестов.
В ходе инспекции автодорог региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов отметил, что при ремонте автодорог в Тольятти реализуются мероприятия по безопасности дорожного движения – устанавливаются пешеходные ограждения, дорожные знаки, новые светофоры, обустраиваются островки безопасности, съезды для маломобильных граждан.
«Особенность Тольятти – это широкие дороги, которые позволят потоку автомобилей двигаться с большей скоростью из-за отсутствия пробок», — подчеркнул он, передает пресс-служба облправительства.