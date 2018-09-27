В Тольятти в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт автодорог завершен на 95%

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В настоящее время общая готовность ремонта составляет 95%. Завершены основные работы на шести улицах: Лесной, Свердлова, Ленина, Максима Горького, Жукова, Ленинском проспекте и бульваре Здоровья. На седьмой (по улице Горького) завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части.По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павла Баннова, при ремонте автодорог особое внимание уделяется обеспечению качества ремонта и максимальному привлечению общественности к участию в проекте.Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется особое внимание реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и особенно участию в нем представителей общественности.Приемка дорожных работ в Тольятти осуществляется общественной комиссией еженедельно по четвергам. В четверг, 27 сентября, комиссия осмотрела автодороги по улицам Горького и Свердлова.«Принять участие в общественном контроле может любой желающий. Мы привлекаем общественные советы, выкладываем оперативную информацию на сайте администрации. Люди активно участвуют, задают вопросы. Например, почему здесь асфальт пористый, а в другом месте гладкий, зачем установлены консоли над проезжей частью и так далее. На все вопросы стараемся отвечать», — подчеркнул Павел Баннов.По словам управляющего микрорайоном 14Ц Артура Пестова, при приемке автодорог максимально учитываются пожелания граждан, в том числе связанные с комфортом пользования автомобильной дорогой. Например, в рамках ремонта дороги на улице Ленина по предписанию ГИБДД на местах бывших несанкционированных парковок были установлены бордюрные ограждения. Активные горожане согласовали схемы парковок с департаментом дорожного хозяйства и ГИБДД и получили отремонтированные парковочные места.«Привлекать население к процессам приемки автодорог нужно обязательно. Лучше жителей никто не скажет, какой должна быть дорога: где нужно предусмотреть пониженный борт или пешеходный переход. Мы рады, что на наши замечания реагируют положительно», — отметил Артур Пестов.В ходе инспекции автодорог региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов отметил, что при ремонте автодорог в Тольятти реализуются мероприятия по безопасности дорожного движения – устанавливаются пешеходные ограждения, дорожные знаки, новые светофоры, обустраиваются островки безопасности, съезды для маломобильных граждан.«Особенность Тольятти – это широкие дороги, которые позволят потоку автомобилей двигаться с большей скоростью из-за отсутствия пробок», — подчеркнул он, передает пресс-служба облправительства.