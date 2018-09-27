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В текущем году городу на ремонт семи автомобильных дорог протяженностью более 13 км, расположенных в Центральном и Автозаводском районах города, выделено 692,3 млн рублей.
В Тольятти в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт автодорог завершен на 95%
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Тольятти в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт автодорог завершен на 95%

27 сентября 2018 18:21
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В текущем году городу на ремонт семи автомобильных дорог протяженностью более 13 км, расположенных в Центральном и Автозаводском районах города, выделено 692,3 млн рублей.
В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги». В текущем году городу на ремонт семи автомобильных дорог протяженностью более 13 км, расположенных в Центральном и Автозаводском районах города, выделено 692,3 млн рублей.

В настоящее время общая готовность ремонта составляет 95%. Завершены основные работы на шести улицах: Лесной, Свердлова, Ленина, Максима Горького, Жукова, Ленинском проспекте и бульваре Здоровья. На седьмой (по улице Горького) завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павла Баннова, при ремонте автодорог особое внимание уделяется обеспечению качества ремонта и максимальному привлечению общественности к участию в проекте.

Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется особое внимание реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и особенно участию в нем представителей общественности.

Приемка дорожных работ в Тольятти осуществляется общественной комиссией еженедельно по четвергам. В четверг, 27 сентября, комиссия осмотрела автодороги по улицам Горького и Свердлова.

«Принять участие в общественном контроле может любой желающий. Мы привлекаем общественные советы, выкладываем оперативную информацию на сайте администрации. Люди активно участвуют, задают вопросы. Например, почему здесь асфальт пористый, а в другом месте гладкий, зачем установлены консоли над проезжей частью и так далее. На все вопросы стараемся отвечать», — подчеркнул Павел Баннов.

По словам управляющего микрорайоном 14Ц Артура Пестова, при приемке автодорог максимально учитываются пожелания граждан, в том числе связанные с комфортом пользования автомобильной дорогой. Например, в рамках ремонта дороги на улице Ленина по предписанию ГИБДД на местах бывших несанкционированных парковок были установлены бордюрные ограждения. Активные горожане согласовали схемы парковок с департаментом дорожного хозяйства и ГИБДД и получили отремонтированные парковочные места.

«Привлекать население к процессам приемки автодорог нужно обязательно. Лучше жителей никто не скажет, какой должна быть дорога: где нужно предусмотреть пониженный борт или пешеходный переход. Мы рады, что на наши замечания реагируют положительно», — отметил Артур Пестов.

В ходе инспекции автодорог региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов отметил, что при ремонте автодорог в Тольятти реализуются мероприятия по безопасности дорожного движения – устанавливаются пешеходные ограждения, дорожные знаки, новые светофоры, обустраиваются островки безопасности, съезды для маломобильных граждан.

«Особенность Тольятти – это широкие дороги, которые позволят потоку автомобилей двигаться с большей скоростью из-за отсутствия пробок», — подчеркнул он, передает пресс-служба облправительства.




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