В Сызрани у переходов установили картонных детей-пешеходов, жителям города такая идея борьбы с ДТП не понравилась

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Сызрани у переходов установили картонных детей-пешеходов, жителям города такая идея борьбы с ДТП не понравилась

13 июля 2018 19:09
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По мнению горожан, городские власти могли бы принять более действенные меры по снижению аварийности на опасных участках, к примеру, установить светофор или искусственные неровности.
Такую инициативу по снижению числа ДТП с участием пешеходов жители города не оценили, передает citytraffic.ru.

На странице в социальной сети идет голосование по поводу новых арт-объектов. Пока в нем приняло участие около 500 человек и большинство склоняется к тому, что эти муляжи создают еще большую угрозу ДТП.

Муляжи появились возле пешеходного перехода на проспекте 50 лет Октября, а также перед поворотом к ФОК "Надежда". По мнению горожан, городские власти могли бы принять более действенные меры по снижению аварийности на опасных участках, к примеру, установить светофор или искусственные неровности.

- Администрация решила заняться откровенной клоунадой, а именно - установить картонную фигуру ребенка. Однако на деле это не имеет ничего общего с обеспечением безопасности дорожного движения, поскольку бутафорный пешеход отвлекает водителей от настоящих, вдобавок ограничивая видимость. Да и сама эта мера если и будет иметь какой-либо эффект, то явно очень непродолжительный. Сила привычки у местных водителей сильна, и спустя некоторое время, зная о подвохе, все будут проезжать через этот переход с прежней скоростью – отмечается в сообществе New - Сызрань. Большинство автомобилистов города солидарны с автором этого поста. 



Фото:    New - Сызрань
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