Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Сызрани у переходов установили картонных детей-пешеходов, жителям города такая идея борьбы с ДТП не понравилась 204 Такую инициативу по снижению числа ДТП с участием пешеходов жители города не оценили, передает citytraffic.ru.



На странице в социальной сети идет голосование по поводу новых арт-объектов. Пока в нем приняло участие около 500 человек и большинство склоняется к тому, что эти муляжи создают еще большую угрозу ДТП.



Муляжи появились возле пешеходного перехода на проспекте 50 лет Октября, а также перед поворотом к ФОК "Надежда". По мнению горожан, городские власти могли бы принять более действенные меры по снижению аварийности на опасных участках, к примеру, установить светофор или искусственные неровности.



- Администрация решила заняться откровенной клоунадой, а именно - установить картонную фигуру ребенка. Однако на деле это не имеет ничего общего с обеспечением безопасности дорожного движения, поскольку бутафорный пешеход отвлекает водителей от настоящих, вдобавок ограничивая видимость. Да и сама эта мера если и будет иметь какой-либо эффект, то явно очень непродолжительный. Сила привычки у местных водителей сильна, и спустя некоторое время, зная о подвохе, все будут проезжать через этот переход с прежней скоростью – отмечается в сообществе







Фото: На странице в социальной сети идет голосование по поводу новых арт-объектов. Пока в нем приняло участие около 500 человек и большинство склоняется к тому, что эти муляжи создают еще большую угрозу ДТП.Муляжи появились возле пешеходного перехода на проспекте 50 лет Октября, а также перед поворотом к ФОК "Надежда". По мнению горожан, городские власти могли бы принять более действенные меры по снижению аварийности на опасных участках, к примеру, установить светофор или искусственные неровности.- Администрация решила заняться откровенной клоунадой, а именно - установить картонную фигуру ребенка. Однако на деле это не имеет ничего общего с обеспечением безопасности дорожного движения, поскольку бутафорный пешеход отвлекает водителей от настоящих, вдобавок ограничивая видимость. Да и сама эта мера если и будет иметь какой-либо эффект, то явно очень непродолжительный. Сила привычки у местных водителей сильна, и спустя некоторое время, зная о подвохе, все будут проезжать через этот переход с прежней скоростью – отмечается в сообществе New - Сызрань . Большинство автомобилистов города солидарны с автором этого поста.Фото: New - Сызрань Версия для печати

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