В Самарской области комплексно отремонтированы ключевые объекты улично-дорожной сети

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самарской области комплексно отремонтированы ключевые объекты улично-дорожной сети

23 января 2019 16:42
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За два года в Самарско-Тольяттинской агломерации удалось привести в нормативное состояние 189 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 361,7 км.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за два года в Самарско-Тольяттинской агломерации удалось привести в нормативное состояние 189 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 361,7 км. Общий объем финансирования всех мероприятий составил 7,7 млрд рублей, 3,4 млрд рублей из них – средства федерального бюджета.

Масштабные работы по обновлению дорожной сети велись в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск и Кинель. Также был проведен ремонт дорог регионального значения, выполняющих функцию «маятниковой миграции» населения к центрам агломерации.

В 2017 году отремонтировано 109 участков дорог общей протяженностью более 163 км.

Так, к Чемпионату мира по футболу отремонтированы региональные дороги, расположенные на пути следования от аэропорта «Курумоч» до стадиона Самара-Арена: Волжский – Курумоч – «Урал» (3,76 км), Волжский – аэропорт «Курумоч» (6 км) в Красноярском районе, участок Волжского шоссе (3,9 км). Также начат ремонт Красноглинского шоссе в Самаре (9,5 км).

В областной столице всего отремонтировано более 40 участков улиц, в том числе комплексный ремонт проведен на 16 участках автомобильных дорог, расположенных на «гостевых» маршрутах: улицы Комсомольская, Чапаевская, Красноармейская, Молодогвардейская, Максима Горького, Галактионовская, Полевая, Шушенская, Фрунзе, Венцека, Комсомольская площадь, Алексея Толстого, Водников, Галактионовская, Куйбышева. Кроме того, завершен ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора», расположенных на въезде в Самару. На обоих объектах выполнено устройство деформационных швов, уложено новое дорожное полотно, отремонтированы пешеходные дорожки, лестничные сходы, установлены перильное и барьерное ограждения.

В Тольятти в 2017 году проведен ремонт 35 участков улично-дорожной сети, в том числе комплексно отремонтировано 19 участков основных магистралей города — улиц Баныкина, Карла Маркса, Матросова и других.

В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации отремонтировано 80 участков автодорог общей протяженностью 198,7 км, в том числе семи участков региональных трасс протяженностью 68,4 км.

В частности, проведен ремонт автодорог Тольятти – Узюково – Димитровград в Ставропольском районе (8 км), Самара-Волгоград–Новокуйбышевск 2 (подъезд к Новокуйбышевску, 7,4км), Самара – Волгоград – Чапаевск 1 (подъезд к Чапаевску, 3,23 км), Обводной г.Самары от «Урал» до «Самара-Волгоград» в Красноярском районе (11 км), двух участков автодороги Самара – Бугуруслан в Кинельском и Кинель-Черкасском районе (28,3 км), Красноглинского шоссе (9,2 км).

После проведения капитального ремонта Красноглинское шоссе полностью преобразилось: проезжая часть расширена до четырех полос движения, появились новые тротуары, заменены и установлены новые остановочные павильоны. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодороге установлены светофорные объекты, для предотвращения выхода на проезжую часть смонтированы пешеходные ограждения, тротуары, расположенные на участках с высокой насыпью, оборудованы удерживающими ограждениями, уложена специальная тактильная плитка и направляющие ленты для слабовидящих людей. Для обеспечения безопасности автомобильного транспорта и предотвращения несанкционированных остановок транспорта на обочине, а также выездов на встречную полосу движения на всем протяжении Красноглинского шоссе установлено краевое и осевое ограждения. Также по просьбам жителей установлены дополнительные остановки общественного транспорта.

Помимо ремонта дорожного полотна на автодороге Самара – Волгоград – Чапаевск 1 (подъезд к Чапаевску) построены новые тротуары и пешеходные дорожки, установлены опоры освещения. «На автомобильной дороге была высокая колейность, а сейчас – прекрасная дорога. Безусловно, безопасные и качественные дороги нужны любому городу, и мы очень рады, что благодаря такому проекту наш город становится более комфортным», — говорит председатель общественного совета по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами городского округа Чапаевск Ольга Устинова.

Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является важным каркасом в общей сети автомобильных дорог Самарской области. Трасса связывает Самару с Оренбургской областью, а также связывает несколько районов области с Самарой.

В рамках ремонта участков автомобильной дороги в 2018 году заменено дорожное полотно, отремонтированы мостовые сооружения, обустроены остановочные площадки, построены пешеходные тротуары с устройством пешеходных ограждений, обустроены пешеходные переходы. «Жители Кинель-Черкасского района давно ждали этого ремонта, сейчас дорога стала более безопасной», — отмечает заместитель председателя общественного совета Кинель-Черкасского района Владимир Титаев.

Долгожданным стал комплексный ремонт автодороги Тольятти-Узюково-Димитровград. Дорога является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую, а также проходит через два села Ставропольского района с населением порядка 3,5 тысяч жителей – Васильевку и Рассвет. «Мы очень благодарны за новую дорогу, ее ремонта мы ждали много лет и сейчас для нас большой праздник», — говорит жительница села Васильевка Елена Богданова.

Одним из ключевых объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре в 2018 году стало Заводское шоссе. Капитальный ремонт шоссе начат в 2018 году и будет завершен в 2019-м. На участке от улицы XXII Партсъезда до Земеца протяженностью более 3,5 км заменят дорожное полотно, обустроят тротуары, установят новые светофоры и другие средства организации дорожного движения, обновят сеть уличного освещения.

«Не могу не отметить и организацию капремонта Заводского шоссе в границах улиц XXII Партсъезда и Земеца в части максимально возможного сохранения дорожного движения в процессе работ. Еще при разработке проекта учитывалась необходимость пропуска автотранспорта, особенно грузового, поскольку эта дорога пролегает через масштабную промышленную зону города», — подчеркивает сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Привлечение общественности на всех этапах проведения дорожных работ — одна из главных задач проекта «Безопасные и качественные дороги». В процессе контроля учитывалось мнение управляющих микрорайонами, активистов общественных организаций (ОНФ, общественная палата), депутатского корпуса, жителей. Ежеквартально в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» » (vk.com/bkdsamara) проводились опросы общественного мнения об удовлетворенности качеством проведенного ремонта. Последний опрос, прошедший в декабре 2018 года, показал, что более 65% опрошенных пользователей удовлетворены качеством дорожных работ. Похожие результаты показали опросы, проводимые в июле и октябре прошлого года – 59,3% и 71,7% соответственно, передает пресс-служба облправительства.

***
Самарско-Тольяттинская агломерация является самой крупной в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Общая численность населения агломерации составляет более 2 млн 180 тыс человек.

За два года на реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было направлено 7,716 млрд рублей, в том числе в 2018 году 3,324 млрд рублей.

Благодаря проекту уровень нормативного состояния дорог агломерации увеличился с 42,2% в 2016 году до 54,6% в конце 2018 года, также сокращено количество мест концентрации ДТП со 137 в 2016 году до 67 в 2018 году. 
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