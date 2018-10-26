В Самаре временно ограничат движение транспорта по проезжей части дублера проспекта Ленина

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре временно ограничат движение транспорта по проезжей части дублера проспекта Ленина

26 октября 2018 16:27
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Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением публичных мероприятий Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» на территории города Самара с 11:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года движение транспорта будет ограничено по проезжей части дублера пр. Ленина - на участке от дома № 31 А по ул. Ново-Садовая до участка у дома № 12 А по пр. Ленина.

Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

В указанные дни будут проводиться следующие мероприятия:

- 27.10.2018 – демонстрация под девизом «Сделаем Самару чище!» с целью привлечения граждан к экологическим проблемам Самары и экологического воспитания молодежи;

- 31.10.2018 – демонстрация с целью развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства) в России и привлечения внимания граждан к Году добровольца.

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении,передает пресс-служба горадминистрации.

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