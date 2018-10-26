Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре временно ограничат движение транспорта по проезжей части дублера проспекта Ленина 69



Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.



В указанные дни будут проводиться следующие мероприятия:



- 27.10.2018 – демонстрация под девизом «Сделаем Самару чище!» с целью привлечения граждан к экологическим проблемам Самары и экологического воспитания молодежи;



- 31.10.2018 – демонстрация с целью развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства) в России и привлечения внимания граждан к Году добровольца.



Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться



В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением публичных мероприятий Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» на территории города Самара с 11:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года движение транспорта будет ограничено по проезжей части дублера пр. Ленина - на участке от дома № 31 А по ул. Ново-Садовая до участка у дома № 12 А по пр. Ленина.Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.В указанные дни будут проводиться следующие мероприятия:- 27.10.2018 – демонстрация под девизом «Сделаем Самару чище!» с целью привлечения граждан к экологическим проблемам Самары и экологического воспитания молодежи;- 31.10.2018 – демонстрация с целью развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства) в России и привлечения внимания граждан к Году добровольца.Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении ,передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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