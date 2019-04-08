В Самаре временно меняется схема движения трамваев маршрута № 7

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре временно меняется схема движения трамваев маршрута № 7

8 апреля 2019 18:00
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В связи с тем, что трамвайные пути в районе стадиона «Самара Арена» оказались в зоне подтопления.
В связи с тем, что трамвайные пути в районе стадиона «Самара Арена» оказались в зоне подтопления, трамваи маршрута № 7 временно
следуют по измененной схеме: от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона. Все остальные трамваи, которые ходят по улице Ташкентская, продолжат курсировать по прежней схеме.

После откачки воды специалисты Департамента транспорта Администрации Самары совместно с подведомственным учреждением – МП
г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» проведут обследование трамвайных путей на предмет необходимости проведения
ремонтных работ для восстановления трамвайного сообщения в полном объеме.

«Талая вода либо вода из ливневок вышла на трамвайные пути, из-за чего их подмыло. Причина затопления устанавливается. Возможно,
забилась канализация. Воду сейчас откачивают. После чего можно будет определить масштаб восстановительных работ. Однозначно
потребуется подсыпать грунт и щебенку, утрамбовать слои. Менять рельсы и шпалы не понадобится», - сообщил директор МП г. о. Самара
«Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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