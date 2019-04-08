Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре временно меняется схема движения трамваев маршрута № 7 223

следуют по измененной схеме: от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона. Все остальные трамваи, которые ходят по улице Ташкентская, продолжат курсировать по прежней схеме.



После откачки воды специалисты Департамента транспорта Администрации Самары совместно с подведомственным учреждением – МП

г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» проведут обследование трамвайных путей на предмет необходимости проведения

ремонтных работ для восстановления трамвайного сообщения в полном объеме.



«Талая вода либо вода из ливневок вышла на трамвайные пути, из-за чего их подмыло. Причина затопления устанавливается. Возможно,

забилась канализация. Воду сейчас откачивают. После чего можно будет определить масштаб восстановительных работ. Однозначно

потребуется подсыпать грунт и щебенку, утрамбовать слои. Менять рельсы и шпалы не понадобится», - сообщил директор МП г. о. Самара

«Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, передает пресс-служба горадминистрации.





Фото: пресс-служба горадминистрации В связи с тем, что трамвайные пути в районе стадиона «Самара Арена» оказались в зоне подтопления, трамваи маршрута № 7 временноследуют по измененной схеме: от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона. Все остальные трамваи, которые ходят по улице Ташкентская, продолжат курсировать по прежней схеме.После откачки воды специалисты Департамента транспорта Администрации Самары совместно с подведомственным учреждением – МПг. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» проведут обследование трамвайных путей на предмет необходимости проведенияремонтных работ для восстановления трамвайного сообщения в полном объеме.«Талая вода либо вода из ливневок вышла на трамвайные пути, из-за чего их подмыло. Причина затопления устанавливается. Возможно,забилась канализация. Воду сейчас откачивают. После чего можно будет определить масштаб восстановительных работ. Однозначнопотребуется подсыпать грунт и щебенку, утрамбовать слои. Менять рельсы и шпалы не понадобится», - сообщил директор МП г. о. Самара«Трамвайно-троллейбусное управление», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации Версия для печати

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