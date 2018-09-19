Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре в связи со строительством мостового перехода «Фрунзенский» изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов 138 В связи с проведением работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с 20 сентября 2018 года до декабря 2019 года будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от улицы Пионерская до Хлебной площади.



По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, на период проведения работ движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 будет организовано по укороченной схеме следующим образом:



- трамвайный маршрут № 1: Автостанция «Аврора» – Улица Чапаевская;



- трамвайный маршрут № 3: Улица Красных Коммунаров – Улица Чапаевская;



- трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна – Улица Чапаевская Просим горожан заранее выбирать альтернативные маршруты следования.



Так, до Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.



Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.



Также напомним, что в связи со строительством инженерных сетей с 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года ограничено движение транспорта на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от ул. Кутякова до ул. Крупской.



С действующей временной схемой организации движения автомобильного общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226) можно ознакомиться в



С временной схемой организации движения городского наземного электрического транспорта (трамваев маршрутов №№ 1, 3, 5), которая будет действовать с 06:00 20 сентября 2018 года, можно ознакомиться в



Кроме того, для обеспечения возможности проведения строительных работ с 1 октября 2018 года планируется перекрытие участков улиц Фрунзе и Куйбышева (от ул. Комсомольская до ул. Крупской). При этом на участках будут оставлены технологические проезды, обеспечивающие жителям беспрепятственный проезд к своим домам. Движение автомобилей и автобусов будет организовано по скорректированной схеме – по ул. Комсомольская, ул. Степана Разина и далее – по своим маршрутам. Подробная схема будет размещена на официальном сайте Администрации г. о. Самара дополнительно, передает пресс-служба горадминистрации. По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, на период проведения работ движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 будет организовано по укороченной схеме следующим образом:- трамвайный маршрут № 1: Автостанция «Аврора» – Улица Чапаевская;- трамвайный маршрут № 3: Улица Красных Коммунаров – Улица Чапаевская;- трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна – Улица Чапаевская Просим горожан заранее выбирать альтернативные маршруты следования.Так, до Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.Также напомним, что в связи со строительством инженерных сетей с 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года ограничено движение транспорта на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от ул. Кутякова до ул. Крупской.С действующей временной схемой организации движения автомобильного общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226) можно ознакомиться в Приложении 1 С временной схемой организации движения городского наземного электрического транспорта (трамваев маршрутов №№ 1, 3, 5), которая будет действовать с 06:00 20 сентября 2018 года, можно ознакомиться в Приложении 2. Кроме того, для обеспечения возможности проведения строительных работ с 1 октября 2018 года планируется перекрытие участков улиц Фрунзе и Куйбышева (от ул. Комсомольская до ул. Крупской). При этом на участках будут оставлены технологические проезды, обеспечивающие жителям беспрепятственный проезд к своим домам. Движение автомобилей и автобусов будет организовано по скорректированной схеме – по ул. Комсомольская, ул. Степана Разина и далее – по своим маршрутам. Подробная схема будет размещена на официальном сайте Администрации г. о. Самара дополнительно, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.