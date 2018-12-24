В Самаре в новогоднюю ночь и накануне будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре в новогоднюю ночь и накануне будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева

24 декабря 2018 15:29
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В связи с проведением на площади Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2018-2019».
В связи с проведением на площади им. Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2018-2019» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности в городском округе Самара с 13:00 31 декабря 2018 года до 08:00 1 января 2019 года будет действовать ограничение движения транспорта.

Данная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Ограничение вводится на следующих участках улиц:

- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
- на площади им. В.В. Куйбышева.

Также с 20:00 30 декабря 2018 года до 08:00 минут 1 января 2019 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением вышеуказанных спецмашин и машин с утвержденными ГИБДД пропусками) на следующих улицах:

- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Кроме того, с 13:00 31 декабря 2018 года до 08:00 1 января 2019 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме, разработанной и согласованной с ГИБДД. Схема движения изменится у автобусов маршрутов №№ 24, 92 и 297.

Так, автобусы №№ 24,92 будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, ул. Красноармейская, а для автобусов № 297 организуется объезд по ул. Самарская, ул. Красноармейская.

Более подробно с временными схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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