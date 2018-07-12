В Самаре справились почти с половиной запланированных дорожных ремонтных работ

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На следующей неделе темпы работ планируется значительно увеличить.«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную фазу и затронет все внутригородские районы Самары. В этом дорожно-строительном сезоне в перечне объектов ремонта только по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 37 участков дорог местного значения. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 46% от запланированного объема работ», - сообщил заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.В настоящее время на улице Пугачевская завершается фрезерование изношенного дорожного полотна. Высокую прочность новому покрытию проезжей части обеспечит мелкозернистый асфальтобетон.«Рабочим предстоит заменить выравнивающий слой толщиной 1 сантиметр и верхний слой дорожной «одежды» толщиной 5 сантиметров на общей площади 8 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в границах улиц Енисейская и Победы. Согласно муниципальному контракту приводятся в порядок и разрушенные инженерные коммуникации – около 40 смотровых и 10 дождеприемных колодцев», - пояснил руководитель субподрядной организации Андрей Есин.В результате ремонта колодцы, решетки ливневой канализации будут на нужной проектной отметке – на одной высоте с дорожным покрытием.Кроме того, отремонтируют парковочные «карманы».Необходимость ремонта прежде всего обусловлена многочисленными обращениями жителей и оценкой надзорных органов (ГИБДД и прокуратуры). Несмотря на то, что протяженность взятого в ремонт участка улицы Пугачевская – всего около 1 км и здесь нет маршрутов общественного транспорта, он считается важной транспортной «артерией»: соединяет улицы Победы, проспект Металлургов, а также является основной подъездной дорогой к парку им. 50-летия Октября в Кировском внутригородском районе.Контроль за ходом работ осуществляется как кураторами МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», так и районной администрацией, жителями микрорайона.«Улица была в очень плохом состоянии – ямы, колея, люки колодцев местами были провалены, местами значительно выступали над покрытием. Так что ремонт назрел давно. Сейчас автолюбители довольны, участок станет комфортным для проезда. Главное, чтобы после ремонта новое полотно продержалось как можно дольше», - прокомментировал автомобилист Александр Жижикин.Полностью в процессе ремонта дорогу не перекрывают; работают преимущественно в ночную смену, чтобы не осложнять трафик днем. Жильцов близлежащих домов подрядная организация просит с пониманием относиться к текущим работам, заверяя, что завершит преображение улицы Пугачевская уже в начале следующей недели, если позволят погодные условия.В Самаре по плану 2018 года площадь дорожных работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации составит свыше 432 тыс. кв. м.Часть объектов отремонтируют на большей протяженности, нежели планировалось изначально. В их числе и Заводское шоссе, которое к тому же будет обновляться не большими «картами», а капитально.Участок ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайняя перенесен из перечня объектов ремонта по федеральному проекту в перечень объектов ремонта в рамках другого муниципального контракта. На данной улице «карточный» ремонт уже в стадии завершения.В актуализированном перечне магистралей, которые будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – следующие участки:- пр. Карла-Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;- ул. Ново - Вокзальная от ул. Солнечная до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Победы;- ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина;- ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянская;- ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;- ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская;- ул. Лукачева от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;- ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачева;- 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;- ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;- ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;- пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;- пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;- пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;- ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновская;- Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до Пугачевского тракта;- Саратовский переулок от Пугачевского тракта до ул. Хасановская;- ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. К. Маркса;- Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе;- ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;- ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;- ул. Губанова от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;- пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста;- ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная;- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;- Ташкентский пер. от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;- ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;- ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;- ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;- ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки по Волжского шоссе;- ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;- ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;- Заводское шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (объект капитального ремонта), передает пресс-служба администрации Самары.