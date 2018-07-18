В Самаре сотрудники ГИБДД проведут «День безопасности» для детей

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут «День безопасности» для детей

18 июля 2018 17:05
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Летние каникулы – это время, когда наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль со стороны взрослых, поэтому в этот период им необходимо уделять особое внимание.
Летние каникулы – это время, когда наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль со стороны взрослых, поэтому в этот период им необходимо уделять особое внимание.

19 июля в 11:00 в МАУ г.о. Самара «Волжанка» (ул. Советской Армии, 251, корпус 8) представителями Общественного Совета совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела ГИБДД, Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области будет проведен «День безопасности». В мероприятии также примет участие заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.

В ходе мероприятия с находящимися на отдыхе детьми проведут профилактические беседы и практические занятия в «Автогородке»,
разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице, а также расскажут правила поведения в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых, передает пресс-служба ГИБДД Самары.

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В Самаре сотрудники ГИБДД проведут «День безопасности» для детей
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