Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут «День безопасности» для детей 96 Летние каникулы – это время, когда наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль со стороны взрослых, поэтому в этот период им необходимо уделять особое внимание.



19 июля в 11:00 в МАУ г.о. Самара «Волжанка» (ул. Советской Армии, 251, корпус 8) представителями Общественного Совета совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела ГИБДД, Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области будет проведен «День безопасности». В мероприятии также примет участие заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.



В ходе мероприятия с находящимися на отдыхе детьми проведут профилактические беседы и практические занятия в «Автогородке»,

разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице, а также расскажут правила поведения в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых, передает пресс-служба ГИБДД Самары.



19 июля в 11:00 в МАУ г.о. Самара «Волжанка» (ул. Советской Армии, 251, корпус 8) представителями Общественного Совета совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела ГИБДД, Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области будет проведен «День безопасности». В мероприятии также примет участие заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.В ходе мероприятия с находящимися на отдыхе детьми проведут профилактические беседы и практические занятия в «Автогородке»,разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице, а также расскажут правила поведения в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых, передает пресс-служба ГИБДД Самары. Версия для печати

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