В Самаре с участием общественников проводится приемка улицы Гая после ремонта

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области разрабатывается детальная концепция использования инфраструктуры Чемпионата, выстраивания спортивной пирамиды.
Дмитрий Азаров: " Главная задача - освоение спортивного объекта номер один, стадиона"
Для того чтобы студия начала работать полноценно, включая работу танцевальной, театральной, вокальной студии и психологической лаборатории, в помещении необходимо сделать ремонт.
Самарские активисты Народного фронта приведут в порядок помещение Студии инклюзивного творчества
Гостями форума стали более трёх тысяч человек из России и других стран, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти, лидеры мирового спорта, представители олимпийского движения и международных спортивных организаций.
Владимир Путин принял участие в VII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске
Для проведения ремонтных работ согласовано сужение автомобильной дороги с 4 до 2 полос (по Московскому шоссе при движении в сторону центра города).
Специалисты «ПТС» устраняют технологическое нарушение в работе теплосети на Московском шоссе
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал.
В Самаре начальник отделения ГИБДД подозревается в получении взятки, сопряженной с вымогательством
Алан Чочиев и Александр Кокорин вместе учились в школе-интернате московского
"Всё встанет на свои места, братья!" Игрок "Крыльев Советов" поддержал Кокориных
Поступила жалоба самарского общества охраны памятников истории и культуры
ПСК «Волга» могут лишить лицензии на реставрацию зданий-памятников?
Водитель рейсовой пассажирской
Обгоняла трактор. В Мордовии два человека погибли в ДТП с маршруткой — видео
сегодня  Среда, 10 октября, 20:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/10:
USD 66.4
-0.57
EUR 76.21
-0.78
Искать
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре с участием общественников проводится приемка улицы Гая после ремонта

10 октября 2018 16:19
94
Дорога приведена в порядок в границах улиц Врубеля и Луначарского. Протяженность объекта составляет 1 км 800 м; площадь – 9 тысяч кв. м.
В Самаре с участием специалистов, общественников и управляющих микрорайонами продолжается приемка дорожных объектов, которые были отремонтировано в текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дорогим». Сегодня визуальную и инструментальную оценку качества дали обновленному участку улицы Гая – она приведена в порядок в границах улиц Врубеля и Луначарского. Протяженность объекта составляет 1 км 800 м; площадь – 9 тысяч кв. м.

В присутствии управляющих микрорайонами и активных жителей производился замер длины и ширины отремонтированного участка с помощью рулеток и курвиметра – параметры соответствуют тем, что прописаны в муниципальном контракте. Также с использованием дорожной рейки оценивалась ровность конструктивных слоев дорожной одежды. Как поясняют кураторы, незначительные отклонения - в пределах допустимых значений.

Стоит отметить, что подрядная организации – ООО «НПФ «XXI век» - справилась с работами всего за неделю, завершив их 28 сентября в соответствии с заявленными сроками. Фрезерование изношенного покрытия проезжей части производилось в ночную смену. Поскольку автомобильное движение на участке не очень интенсивное, это позволило выполнять часть запланированных работ и в дневную смену - днем преимущественно велась укладка новой дорожной «одежды» на подготовленных отрезках.

«Применялся плотный высокопрочный асфальтобетон. Толщина свежего слоя – 5 сантиметров. Также были отремонтированы инженерные коммуникации. Полсотни колодцев подняты на нужную высотную отметку. Кроме того, в створе дороги приведены в порядок парковочные пространства, съезды на прилегающие территории», - рассказал заведующим сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Два дня назад специалисты осуществили отбор проб нового асфальтобетонного покрытия. Результаты лабораторных исследований на соответствие необходимым физико-механическим свойствами станут известны в ближайшие дни. Отверстия после взятия проб подрядчик обязуется заделать той же смесью, что применялась при ремонте, в срок до конца этой рабочей недели.

Необходимо подчеркнуть, что улицу Гая взяли в ремонт после завершения обновления по федеральному проекту участков дорог местного значения, фигурирующих в основном перечне. Дополнительный объем сформировался, исходя из многочисленных обращений горожан. Также учитывались предписания ГИБДД.

Высокую активность местных жителей отмечают и управляющие микрорайонами.

«От улицы Революционная до улицы Ерошевского ездить было проблематично из-за большого количества ям, выбоин. Как только было принято решение о включении улицы Гая в список дорог, запланированных к ремонту в этом сезоне, вместе с жителями организовали контрольные мероприятия. Действовали во взаимодействии с подрядчиком и кураторами. Активисты следили за процессом ремонта, высказывали свои замечания. Например, с учетом мнений общественников дорожники переложили часть покрытия, устранив неровности», - прокомментировал управляющий микрорайоном № 24 Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Дмитрий Яхонтов.

«Раньше дорога была в неудовлетворительном состоянии. Жители направляли свои обращения и в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары, и в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Просьбы не остались не услышанными. Подрядчик выполнил даже больше, нежели планировалось изначально», - подчеркнула управляющий микрорайоном № 31 Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Надежда Вершинина.

В частности, в связи с естественным уклоном дороги раньше дождевая вода застаивалась в районе ул. Лукачева, 36б. Просьбу помочь в решении проблемы жители озвучили представителям МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» и руководству подрядной организации.

«После дождей были настолько большие лужи, что у нас начала разрушаться отмостка дома. Мы опасались за фундамент. Теперь все жильцы благодарны - рабочие оказали нам содействие и выполнили устройство искусственной неровности», - поделилась впечатлениями от дорожного ремонта председатель Совета дома № 36б по ул. Лукачева Валентина Фунтова.

Общественники высказали намерение и в дальнейшем продолжать следить за состоянием отремонтированного участка.

В целом же в этом году только в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние 63 участка магистралей общей площадью 728 тысяч кв. м. И если первоначально планировалось отремонтировать порядка 45 км самарских дорог, то теперь протяженность обновленных дорог составляет 64,5 км. Таким образом, план перевыполнен почти на треть, учитывая взятые в работу дополнительные объекты.

Приемка качества ремонта продолжится, передает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
190
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
202
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
578
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
488
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
882
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15899
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
502
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1037
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1072
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2128
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1556
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1718
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня в селе Верхнесьезжее прошло мероприятие в рамках вероссийской акция "ДоброВСело"
Выставка Александра Васильева «Кино и мода» откроется в Музее Модерна
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда