В Самаре с участием общественников проводится приемка улицы Гая после ремонта

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В присутствии управляющих микрорайонами и активных жителей производился замер длины и ширины отремонтированного участка с помощью рулеток и курвиметра – параметры соответствуют тем, что прописаны в муниципальном контракте. Также с использованием дорожной рейки оценивалась ровность конструктивных слоев дорожной одежды. Как поясняют кураторы, незначительные отклонения - в пределах допустимых значений.Стоит отметить, что подрядная организации – ООО «НПФ «XXI век» - справилась с работами всего за неделю, завершив их 28 сентября в соответствии с заявленными сроками. Фрезерование изношенного покрытия проезжей части производилось в ночную смену. Поскольку автомобильное движение на участке не очень интенсивное, это позволило выполнять часть запланированных работ и в дневную смену - днем преимущественно велась укладка новой дорожной «одежды» на подготовленных отрезках.«Применялся плотный высокопрочный асфальтобетон. Толщина свежего слоя – 5 сантиметров. Также были отремонтированы инженерные коммуникации. Полсотни колодцев подняты на нужную высотную отметку. Кроме того, в створе дороги приведены в порядок парковочные пространства, съезды на прилегающие территории», - рассказал заведующим сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.Два дня назад специалисты осуществили отбор проб нового асфальтобетонного покрытия. Результаты лабораторных исследований на соответствие необходимым физико-механическим свойствами станут известны в ближайшие дни. Отверстия после взятия проб подрядчик обязуется заделать той же смесью, что применялась при ремонте, в срок до конца этой рабочей недели.Необходимо подчеркнуть, что улицу Гая взяли в ремонт после завершения обновления по федеральному проекту участков дорог местного значения, фигурирующих в основном перечне. Дополнительный объем сформировался, исходя из многочисленных обращений горожан. Также учитывались предписания ГИБДД.Высокую активность местных жителей отмечают и управляющие микрорайонами.«От улицы Революционная до улицы Ерошевского ездить было проблематично из-за большого количества ям, выбоин. Как только было принято решение о включении улицы Гая в список дорог, запланированных к ремонту в этом сезоне, вместе с жителями организовали контрольные мероприятия. Действовали во взаимодействии с подрядчиком и кураторами. Активисты следили за процессом ремонта, высказывали свои замечания. Например, с учетом мнений общественников дорожники переложили часть покрытия, устранив неровности», - прокомментировал управляющий микрорайоном № 24 Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Дмитрий Яхонтов.«Раньше дорога была в неудовлетворительном состоянии. Жители направляли свои обращения и в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары, и в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Просьбы не остались не услышанными. Подрядчик выполнил даже больше, нежели планировалось изначально», - подчеркнула управляющий микрорайоном № 31 Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Надежда Вершинина.В частности, в связи с естественным уклоном дороги раньше дождевая вода застаивалась в районе ул. Лукачева, 36б. Просьбу помочь в решении проблемы жители озвучили представителям МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» и руководству подрядной организации.«После дождей были настолько большие лужи, что у нас начала разрушаться отмостка дома. Мы опасались за фундамент. Теперь все жильцы благодарны - рабочие оказали нам содействие и выполнили устройство искусственной неровности», - поделилась впечатлениями от дорожного ремонта председатель Совета дома № 36б по ул. Лукачева Валентина Фунтова.Общественники высказали намерение и в дальнейшем продолжать следить за состоянием отремонтированного участка.В целом же в этом году только в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние 63 участка магистралей общей площадью 728 тысяч кв. м. И если первоначально планировалось отремонтировать порядка 45 км самарских дорог, то теперь протяженность обновленных дорог составляет 64,5 км. Таким образом, план перевыполнен почти на треть, учитывая взятые в работу дополнительные объекты.Приемка качества ремонта продолжится, передает пресс-служба администрации Самары.