Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре ремонтируют улицу Свободы 121 Улица Свободы на участке от ул. Георгия Ратнера до ул. 22 Партсъезда стала очередным дорожным объектом в г. Самаре, который обновляется в текущем сезоне в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт картами свыше 100 погонных метров планируется завершить до конца текущей недели.



Покрытие по всей ширине проезжей части (замена верхний слой изношенного асфальтобетона толщиной 5 см) приводится в порядок. Площадь ремонтируемого участка составляет 3,5 тыс. м2.



«На текущем этапе ремонтных работ происходит выравнивание дороги, формируется профиль, далее укладывается новый асфальтобетон. Применяется плотный строительный материал. За качеством выполняемых работ следят специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Гарантийный срок ремонта составляет 2 года», - пояснил заведующий сектором контроля МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.



Адресный перечень по ремонту улично-дорожной сети формируется в первую очередь исходя из обращений жителей, предписаний ГИБДД, а также мнений общественно-политических организаций. Эксперты производят визуальную оценку участка, составляется дефектная ведомость, затем начинаются ремонтные работы.



На данный момент уже выполнен ремонт по ул. Ново-Вокзальная, Карла Маркса, Лукачева, Лесная, Чернореченская, Буянова, Кабельная, Стара Загора и др., что составляет около 70% от запланированного объема работ. Всего в плане ремонта около 38 улиц, которые приведут в надлежащее техническое состояние до 30 сентября 2018 года, передает пресс-служба администрации Самары. Покрытие по всей ширине проезжей части (замена верхний слой изношенного асфальтобетона толщиной 5 см) приводится в порядок. Площадь ремонтируемого участка составляет 3,5 тыс. м2.«На текущем этапе ремонтных работ происходит выравнивание дороги, формируется профиль, далее укладывается новый асфальтобетон. Применяется плотный строительный материал. За качеством выполняемых работ следят специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Гарантийный срок ремонта составляет 2 года», - пояснил заведующий сектором контроля МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.Адресный перечень по ремонту улично-дорожной сети формируется в первую очередь исходя из обращений жителей, предписаний ГИБДД, а также мнений общественно-политических организаций. Эксперты производят визуальную оценку участка, составляется дефектная ведомость, затем начинаются ремонтные работы.На данный момент уже выполнен ремонт по ул. Ново-Вокзальная, Карла Маркса, Лукачева, Лесная, Чернореченская, Буянова, Кабельная, Стара Загора и др., что составляет около 70% от запланированного объема работ. Всего в плане ремонта около 38 улиц, которые приведут в надлежащее техническое состояние до 30 сентября 2018 года, передает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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