В Самаре ограничат движение транспорта в районе Хлебной площади

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в районе Хлебной площади

24 августа 2018 16:16
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На участке протяженностью 350 метров от ул. Кутякова до ул. Крупской.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством инженерных сетей и восстановлением благоустройства в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский» на территории города Самара с 06:00 27 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта в районе Хлебной площади на участке протяженностью 350 метров от ул. Кутякова до ул. Крупской.

Кроме того, с 06:00 27 августа 2018 года до 24:00 24 ноября 2018 года движение общественного транспорта в районе Хлебной площади будет организовано по временной схеме следующим образом:

- автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 92, 168, 172 - в направлении «из города» – без изменений; в направлении «в город» – по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;

- автобусные маршруты №№ 207, 226 - в направлении «в город» – по ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки общественного транспорта «Хлебная площадь»; в направлении «из города» – от остановки «Хлебная площадь» по ул. Степана Разин, ул. Крупской, ул. Фрунзе и далее по своим маршрутам.

Подробнее со схемой ограничения движения транспорта и схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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