Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в районе Хлебной площади 25 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством инженерных сетей и восстановлением благоустройства в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский» на территории города Самара с 06:00 27 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта в районе Хлебной площади на участке протяженностью 350 метров от ул. Кутякова до ул. Крупской.



Кроме того, с 06:00 27 августа 2018 года до 24:00 24 ноября 2018 года движение общественного транспорта в районе Хлебной площади будет организовано по временной схеме следующим образом:



- автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 92, 168, 172 - в направлении «из города» – без изменений; в направлении «в город» – по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;



- автобусные маршруты №№ 207, 226 - в направлении «в город» – по ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки общественного транспорта «Хлебная площадь»; в направлении «из города» – от остановки «Хлебная площадь» по ул. Степана Разин, ул. Крупской, ул. Фрунзе и далее по своим маршрутам.



Подробнее со схемой ограничения движения транспорта и схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться Кроме того, с 06:00 27 августа 2018 года до 24:00 24 ноября 2018 года движение общественного транспорта в районе Хлебной площади будет организовано по временной схеме следующим образом:- автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 92, 168, 172 - в направлении «из города» – без изменений; в направлении «в город» – по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;- автобусные маршруты №№ 207, 226 - в направлении «в город» – по ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки общественного транспорта «Хлебная площадь»; в направлении «из города» – от остановки «Хлебная площадь» по ул. Степана Разин, ул. Крупской, ул. Фрунзе и далее по своим маршрутам.Подробнее со схемой ограничения движения транспорта и схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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