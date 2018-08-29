В Самаре обновили уже 3/4 дорог, запланированных к ремонту

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Так, идет укладка нового асфальтобетонного покрытия на ул. 4-й проезд – рабочие ООО «Автодоринжиниринг» трудятся на отрезке от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса. Также выполняется замена около десятка люков смотровых и дождеприемных колодцев. Площадь ремонтируемого участка составляет 5 тысяч кв. м, протяженность - 500 м.Данная дорога была включена в перечень объектов ремонта в связи с многочисленными просьбами горожан, а также неоднократными предписаниями Госавтоинспекции, поскольку были ямы, колейность. Это мешало нормальной эксплуатации проезда и затрудняло движение.Работы здесь стартовали 21 августа.«Сейчас задействовано 11 единиц спецтехники и 15 дорожных рабочих, которые заняты в подготовительных мероприятиях и непосредственно в процессе укладки асфальта. Работы выполняются с применением только высокопрочных материалов, что позволит дорожному покрытию прослужить долгие годы» - пояснил начальник участка Андрей Тершуков.Данный участок улично-дорожной сети подрядчик приведет в порядок до конца текущей недели.«Основной объем работ на дорогах местного значения выполняется подрядчиками, как правило, в ночную смену. Однако на данном проезде работы осуществляются преимущественно в дневное время, так как загруженность дороги невысокая, автомобильное движение не интенсивное, одностороннее. Ориентировочно через 1-3 дня после устройства нового покрытия будут проводиться лабораторные испытания для оценки качества выполненных работ. Если возникнут какие-либо замечания, подрядная организация устранит недочеты в рамках гарантийных обязательств», - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Гарантийный срок ремонта «картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года.Напомним, всего в 2018 году по этой технологии в Самаре приведут в нормативное состояние порядка 80 км дорог. Из них 45 км – в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется с 2017 года. В прошлом году по этой программе обновили 50 км городских автомагистралей, передает пресс-служба горадминистрации.