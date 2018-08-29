Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре обновили уже 3/4 дорог, запланированных к ремонту
29
августа 2018
14:59
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В Самаре активными темпами продолжается обновление дорог местного значения в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По состоянию на сегодняшний день подрядчики отремонтировали уже 3/4 магистралей (около 75% от запланированного в этом сезоне объема).
Так, идет укладка нового асфальтобетонного покрытия на ул. 4-й проезд – рабочие ООО «Автодоринжиниринг» трудятся на отрезке от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса. Также выполняется замена около десятка люков смотровых и дождеприемных колодцев. Площадь ремонтируемого участка составляет 5 тысяч кв. м, протяженность - 500 м.
Данная дорога была включена в перечень объектов ремонта в связи с многочисленными просьбами горожан, а также неоднократными предписаниями Госавтоинспекции, поскольку были ямы, колейность. Это мешало нормальной эксплуатации проезда и затрудняло движение.
Работы здесь стартовали 21 августа.
«Сейчас задействовано 11 единиц спецтехники и 15 дорожных рабочих, которые заняты в подготовительных мероприятиях и непосредственно в процессе укладки асфальта. Работы выполняются с применением только высокопрочных материалов, что позволит дорожному покрытию прослужить долгие годы» - пояснил начальник участка Андрей Тершуков.
Данный участок улично-дорожной сети подрядчик приведет в порядок до конца текущей недели.
«Основной объем работ на дорогах местного значения выполняется подрядчиками, как правило, в ночную смену. Однако на данном проезде работы осуществляются преимущественно в дневное время, так как загруженность дороги невысокая, автомобильное движение не интенсивное, одностороннее. Ориентировочно через 1-3 дня после устройства нового покрытия будут проводиться лабораторные испытания для оценки качества выполненных работ. Если возникнут какие-либо замечания, подрядная организация устранит недочеты в рамках гарантийных обязательств», - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Гарантийный срок ремонта «картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года.
Напомним, всего в 2018 году по этой технологии в Самаре приведут в нормативное состояние порядка 80 км дорог. Из них 45 км – в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется с 2017 года. В прошлом году по этой программе обновили 50 км городских автомагистралей, передает пресс-служба горадминистрации.