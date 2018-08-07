Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре на набережной сотрудники ГИБДД проведут кинопоказ обучающих роликов по ПДД 12 Сотрудники ГИБДД проведут кинопоказ обучающих роликов по ПДД под открытым небом.



Завтра, на набережной состоится профилактическое мероприятие «Научи ребенка ПДД».



В рамках мероприятия будут работать несколько площадок: мастер – класс по изготовлению световозвращающих элементов, площадка эксперта – криминалиста, фото–зона с представителями контактного зоопарка.



Завершит мероприятие показ видеороликов под открытым небом направленных на профилактику детского дорожно-транспортного

травматизма, передает пресс-служба ГИБДД Самары Завтра, на набережной состоится профилактическое мероприятие «Научи ребенка ПДД».В рамках мероприятия будут работать несколько площадок: мастер – класс по изготовлению световозвращающих элементов, площадка эксперта – криминалиста, фото–зона с представителями контактного зоопарка.Завершит мероприятие показ видеороликов под открытым небом направленных на профилактику детского дорожно-транспортноготравматизма, передает пресс-служба ГИБДД Самары Версия для печати

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