В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог выполнен на площади более 6 тысяч квадратных метров

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог выполнен на площади более 6 тысяч квадратных метров

26 марта 2019 20:23
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Производительность – 350 кв. м в сутки. Чтобы не создавать заторов, наибольший объем включается в график в ночную смену.
Аварийно-ямочный ремонт дорожного полотна в Самаре продолжается - в течение почти полутора месяцев работы во всех внутригородских районах ведутся поэтапно и днем, и ночью, при соответствующих погодных условиях. Несмотря на то, что этот вид ремонта – первый и его технологию можно применять при отрицательных температурах воздуха (от – 10О С и выше), во время интенсивных осадков ремонт приостанавливают, и при первой же возможности рабочие вновь выходят на проблемные участки.

Так, в ночь на 26 марта дефекты дорожного покрытия устраняли на бульваре Ивана Финютина в микрорайоне Крутые Ключи, оставшиеся ямы планируется ликвидировать в ночь на 27 марта. Сегодня в дневную смену рабочие МП «Благоустройство» трудились и на улице Маршала Устинова.

«Ям здесь много, их параметры значительны: бывает, что 1-3 метра в длину или ширину, глубина - до 5 сантиметров. Поэтому приходится вырубать карты большого размера. Потом выполняем очистку, продувку и заливку литого асфальтобетона. Так что на работы уходит не 15-20 минут, как при площади ремонта, к примеру, в 1 квадратный метр, а даже несколько часов. Движение по участку после застывания смеси открывается примерно в течение 40 минут», - пояснил мастер участка ДРСУ МП г. о. Самара «Благоустройство» Алексей Орлов.

«В Крутых Ключах я жил пять лет назад, тогда еще дороги были в нормальном состоянии. Сейчас заезжаю сюда по заказам – работаю в такси – и вижу, что много улиц с разрушенным полотном. Это и понятно: микрорайон разросся, по нему пролегают новые связующие маршруты, здесь находится крупный торговый центр, а главное – автопоток стал больше, ходит и общественный транспорт. Нагрузка на дорожное покрытие колоссальная. И то, что тут идет ремонт, – это важно и нужно», - отметил житель Самары Амур Ганиев.

«Участки, переданные муниципалитету, - в очень плохом состоянии. Сейчас возможно проводить только аварийно-ямочный ремонт. В том числе бригады возьмут в работу и улицу Мира. А с началом дорожно-строительного сезона планируем ремонт уже горячим асфальтобетоном в рамках содержания дорог», - сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

В настоящее время ямочный ремонт выполнен в разных районах Самары уже более чем наполовину: на площади 6230 кв. м от запланированных 11000 кв. м. Производительность – 350 кв. м в сутки. Чтобы не создавать заторов, наибольший объем включается в график в ночную смену. Используется 3 кохера, в которых литой асфальтобетон доставляется к месту проведения ремонта. Установка позволяет поддерживать нужный тепловой режим смеси и ее однородность за счет постоянного перемешивания. Качество заводской смеси перед укладкой контролируется.

Подробнее о технологии ямочного ремонта и о критериях включения тех или иных дорог в график работ – на официальном сайте Администрации Самары.

Поскольку снежный покров сходит медленно, а вода на проезжей части повышает интенсивность разрушения существующих дефектов, количество обращений относительно необходимости проведения ямочного ремонта на тех или иных участках дорог увеличилось.

«В связи с этим рассматривается возможность скорректировать первоначальный план и до конца апреля увеличить площадь ремонта в полтора-два раза», - добавил Виктор Ненашев.

Напомним, что аварийно-ямочный ремонт относится лишь к временным поддерживающим мерам. В дальнейшем, с наступлением постоянных среднесуточных положительных температур (+10О С и выше), сухой погоды приступят и к основным видам ремонта дорожного покрытия, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности – на официальном сайте Администрации Самары, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:  пресс-служба горадминистрации  
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