Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог выполнен на площади более 6 тысяч квадратных метров 84



Так, в ночь на 26 марта дефекты дорожного покрытия устраняли на бульваре Ивана Финютина в микрорайоне Крутые Ключи, оставшиеся ямы планируется ликвидировать в ночь на 27 марта. Сегодня в дневную смену рабочие МП «Благоустройство» трудились и на улице Маршала Устинова.



«Ям здесь много, их параметры значительны: бывает, что 1-3 метра в длину или ширину, глубина - до 5 сантиметров. Поэтому приходится вырубать карты большого размера. Потом выполняем очистку, продувку и заливку литого асфальтобетона. Так что на работы уходит не 15-20 минут, как при площади ремонта, к примеру, в 1 квадратный метр, а даже несколько часов. Движение по участку после застывания смеси открывается примерно в течение 40 минут», - пояснил мастер участка ДРСУ МП г. о. Самара «Благоустройство» Алексей Орлов.



«В Крутых Ключах я жил пять лет назад, тогда еще дороги были в нормальном состоянии. Сейчас заезжаю сюда по заказам – работаю в такси – и вижу, что много улиц с разрушенным полотном. Это и понятно: микрорайон разросся, по нему пролегают новые связующие маршруты, здесь находится крупный торговый центр, а главное – автопоток стал больше, ходит и общественный транспорт. Нагрузка на дорожное покрытие колоссальная. И то, что тут идет ремонт, – это важно и нужно», - отметил житель Самары Амур Ганиев.



«Участки, переданные муниципалитету, - в очень плохом состоянии. Сейчас возможно проводить только аварийно-ямочный ремонт. В том числе бригады возьмут в работу и улицу Мира. А с началом дорожно-строительного сезона планируем ремонт уже горячим асфальтобетоном в рамках содержания дорог», - сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.



В настоящее время ямочный ремонт выполнен в разных районах Самары уже более чем наполовину: на площади 6230 кв. м от запланированных 11000 кв. м. Производительность – 350 кв. м в сутки. Чтобы не создавать заторов, наибольший объем включается в график в ночную смену. Используется 3 кохера, в которых литой асфальтобетон доставляется к месту проведения ремонта. Установка позволяет поддерживать нужный тепловой режим смеси и ее однородность за счет постоянного перемешивания. Качество заводской смеси перед укладкой контролируется.



Подробнее о технологии ямочного ремонта и о критериях включения тех или иных дорог в график работ – на официальном



Поскольку снежный покров сходит медленно, а вода на проезжей части повышает интенсивность разрушения существующих дефектов, количество обращений относительно необходимости проведения ямочного ремонта на тех или иных участках дорог увеличилось.



«В связи с этим рассматривается возможность скорректировать первоначальный план и до конца апреля увеличить площадь ремонта в полтора-два раза», - добавил Виктор Ненашев.



Напомним, что аварийно-ямочный ремонт относится лишь к временным поддерживающим мерам. В дальнейшем, с наступлением постоянных среднесуточных положительных температур (+10О С и выше), сухой погоды приступят и к основным видам ремонта дорожного покрытия, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности – на официальном





Фото: пресс-служба горадминистрации Аварийно-ямочный ремонт дорожного полотна в Самаре продолжается - в течение почти полутора месяцев работы во всех внутригородских районах ведутся поэтапно и днем, и ночью, при соответствующих погодных условиях. Несмотря на то, что этот вид ремонта – первый и его технологию можно применять при отрицательных температурах воздуха (от – 10О С и выше), во время интенсивных осадков ремонт приостанавливают, и при первой же возможности рабочие вновь выходят на проблемные участки.Так, в ночь на 26 марта дефекты дорожного покрытия устраняли на бульваре Ивана Финютина в микрорайоне Крутые Ключи, оставшиеся ямы планируется ликвидировать в ночь на 27 марта. Сегодня в дневную смену рабочие МП «Благоустройство» трудились и на улице Маршала Устинова.«Ям здесь много, их параметры значительны: бывает, что 1-3 метра в длину или ширину, глубина - до 5 сантиметров. Поэтому приходится вырубать карты большого размера. Потом выполняем очистку, продувку и заливку литого асфальтобетона. Так что на работы уходит не 15-20 минут, как при площади ремонта, к примеру, в 1 квадратный метр, а даже несколько часов. Движение по участку после застывания смеси открывается примерно в течение 40 минут», - пояснил мастер участка ДРСУ МП г. о. Самара «Благоустройство»«В Крутых Ключах я жил пять лет назад, тогда еще дороги были в нормальном состоянии. Сейчас заезжаю сюда по заказам – работаю в такси – и вижу, что много улиц с разрушенным полотном. Это и понятно: микрорайон разросся, по нему пролегают новые связующие маршруты, здесь находится крупный торговый центр, а главное – автопоток стал больше, ходит и общественный транспорт. Нагрузка на дорожное покрытие колоссальная. И то, что тут идет ремонт, – это важно и нужно», - отметил житель Самары«Участки, переданные муниципалитету, - в очень плохом состоянии. Сейчас возможно проводить только аварийно-ямочный ремонт. В том числе бригады возьмут в работу и улицу Мира. А с началом дорожно-строительного сезона планируем ремонт уже горячим асфальтобетоном в рамках содержания дорог», - сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологииВ настоящее время ямочный ремонт выполнен в разных районах Самары уже более чем наполовину: на площади 6230 кв. м от запланированных 11000 кв. м. Производительность – 350 кв. м в сутки. Чтобы не создавать заторов, наибольший объем включается в график в ночную смену. Используется 3 кохера, в которых литой асфальтобетон доставляется к месту проведения ремонта. Установка позволяет поддерживать нужный тепловой режим смеси и ее однородность за счет постоянного перемешивания. Качество заводской смеси перед укладкой контролируется.Подробнее о технологии ямочного ремонта и о критериях включения тех или иных дорог в график работ – на официальном сайте Администрации Самары.Поскольку снежный покров сходит медленно, а вода на проезжей части повышает интенсивность разрушения существующих дефектов, количество обращений относительно необходимости проведения ямочного ремонта на тех или иных участках дорог увеличилось.«В связи с этим рассматривается возможность скорректировать первоначальный план и до конца апреля увеличить площадь ремонта в полтора-два раза», - добавил Виктор Ненашев.Напомним, что аварийно-ямочный ремонт относится лишь к временным поддерживающим мерам. В дальнейшем, с наступлением постоянных среднесуточных положительных температур (+10О С и выше), сухой погоды приступят и к основным видам ремонта дорожного покрытия, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности – на официальном сайте Администрации Самары, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации Версия для печати

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