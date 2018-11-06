В СО завершены работы в рамках федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В СО завершены работы в рамках федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

6 ноября 2018 14:36
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Реализация проекта позволила довести уровень нормативного состояния автомобильных дорог агломерации с 42,2% в 2016 году до 54,6% в конце 2018 года.
В Самарско-Тольяттинской агломерации завершен ремонт автомобильных дорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об итогах проекта и его продолжении в рамках пресс-конференции рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Реализация проекта стартовала в 38 агломерациях Российской Федерации в 2017 году. Самарско-Тольяттинская агломерация стала самой крупной в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга с численностью населения более 2 млн 180 тыс человек. В нее вошли города Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск.

Главная цель первого этапа проекта в 2017 – 2018 годах – приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Всего на реализацию проекта за два года направлено 8 млрд 228 млн рублей, в
том числе 3,403 млрд рублей из федерального бюджета и  4,825 млрд рублей из областного бюджета.

В 2017 году в рамках проекта отремонтировано 163 км автомобильных дорог, в том числе 107 участков дорог регионального и местного значения протяженностью более 135 км.

В 2018 году велся ремонт 189-ти км автомобильных дорог, в том числе 79 участков дорог регионального и местного значения протяженностью более 140км. Это 40 участков автодорог в Самаре, 7 участков автодорог в Тольятти, 12 участков автодорог в Новокуйбышевске, 2 участка автодорог в Чапаевске, 4 участка автодорог в Жигулевске, 8 участков автодорог в Кинеле и 7 участков региональных трасс, которые выполняют функцию «маятниковой миграции» населения агломерации.

«Ремонт автомобильных дорог уже закончен, завершается приемка работ. Только в рамках ремонта региональных автомобильных дорог в 2018 году установлено 48,8 км барьерного ограждения,  1832 новых дорожных знаков, 109 светофоров на 16-ти перекрестках, выполнено строительство 28,4 км линий улично-дорожного освещения», — подчеркнул Иван Пивкин.

Реализация проекта позволила довести уровень нормативного состояния автомобильных дорог агломерации с 42,2% в 2016 году до 54,6% в конце 2018 года, а также сократить количество мест концентрации ДТП в агломерации  со 137 в 2016 году до 67 в 2018 году.

В следующем году в соответствии с Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 во всех регионах Российской Федерации начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проект «Безопасные и качественные дороги» станет его частью.

«Согласно национальному проекту до 2024 года необходимо довести до нормативного состояния не менее 50% региональной сети автомобильных дорог на территории субъекта и не менее 85% дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. Также поставлена задача сократить в 2 раза количество мест концентрации ДТП и в 3,5 раза — смертность на дорогах», — отметил Иван Пивкин.

Напомним, ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил перспективы реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом

«Много было беспокойств у жителей региона, что закончится Чемпионат мира по футболу, снизятся темпы ремонта, реконструкции автомобильных дорог. Это беспокойство – излишнее, – заверил глава региона. — Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу, средства, выделяемые на Самарскую область увеличатся по сравнению с текущим годом».

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2019 году в рамках национального проекта в Самарской области планируется отремонтировать 243 км автомобильных дорог регионального и местного значения, передает пресс-служба облправительства. 
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