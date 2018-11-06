В СО завершены работы в рамках федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

124

В Самарско-Тольяттинской агломерации завершен ремонт автомобильных дорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об итогах проекта и его продолжении в рамках пресс-конференции рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областиРеализация проекта стартовала в 38 агломерациях Российской Федерации в 2017 году. Самарско-Тольяттинская агломерация стала самой крупной в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга с численностью населения более 2 млн 180 тыс человек. В нее вошли города Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск.Главная цель первого этапа проекта в 2017 – 2018 годах – приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Всего на реализацию проекта за два года направлено 8 млрд 228 млн рублей, втом числе 3,403 млрд рублей из федерального бюджета и 4,825 млрд рублей из областного бюджета.В 2017 году в рамках проекта отремонтировано 163 км автомобильных дорог, в том числе 107 участков дорог регионального и местного значения протяженностью более 135 км.В 2018 году велся ремонт 189-ти км автомобильных дорог, в том числе 79 участков дорог регионального и местного значения протяженностью более 140км. Это 40 участков автодорог в Самаре, 7 участков автодорог в Тольятти, 12 участков автодорог в Новокуйбышевске, 2 участка автодорог в Чапаевске, 4 участка автодорог в Жигулевске, 8 участков автодорог в Кинеле и 7 участков региональных трасс, которые выполняют функцию «маятниковой миграции» населения агломерации.«Ремонт автомобильных дорог уже закончен, завершается приемка работ. Только в рамках ремонта региональных автомобильных дорог в 2018 году установлено 48,8 км барьерного ограждения, 1832 новых дорожных знаков, 109 светофоров на 16-ти перекрестках, выполнено строительство 28,4 км линий улично-дорожного освещения», — подчеркнул Иван Пивкин.Реализация проекта позволила довести уровень нормативного состояния автомобильных дорог агломерации с 42,2% в 2016 году до 54,6% в конце 2018 года, а также сократить количество мест концентрации ДТП в агломерации со 137 в 2016 году до 67 в 2018 году.В следующем году в соответствии с Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 во всех регионах Российской Федерации начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проект «Безопасные и качественные дороги» станет его частью.«Согласно национальному проекту до 2024 года необходимо довести до нормативного состояния не менее 50% региональной сети автомобильных дорог на территории субъекта и не менее 85% дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. Также поставлена задача сократить в 2 раза количество мест концентрации ДТП и в 3,5 раза — смертность на дорогах», — отметил Иван Пивкин.Напомним, ранее Губернатор Самарской областиобсудил перспективы реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» на встрече с министром транспорта РФ«Много было беспокойств у жителей региона, что закончится Чемпионат мира по футболу, снизятся темпы ремонта, реконструкции автомобильных дорог. Это беспокойство – излишнее, – заверил глава региона. — Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу, средства, выделяемые на Самарскую область увеличатся по сравнению с текущим годом».По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2019 году в рамках национального проекта в Самарской области планируется отремонтировать 243 км автомобильных дорог регионального и местного значения, передает пресс-служба облправительства.