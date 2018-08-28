В Новокуйбышевске завершилась общественная приёмка дорог, отремонтированных по проекту "Безопасные и качественные дороги»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Новокуйбышевске завершилась общественная приёмка дорог, отремонтированных по проекту "Безопасные и качественные дороги»

28 августа 2018 15:49
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Комиссией были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик исправит в ближайшее время.
В Новокуйбышевске завершилась общественная приёмка дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги», сообщает nvkb.ru.

На прошедшей неделе комиссия, состоящая из представителей администрации, общественников и подрядчика обследовала участок автодороги от НФТП до ул. Луговая. Общий объём отремонтированного асфальтобетонного покрытия составил 8800 кв.м, протяжённость - 1600 п.м, стоимость работ - 12,19 млн. руб.

Нужно отметить, что в декабре 2016 года за данный отрезок дороги активно голосовали жители. Администрация Новокуйбышевска учла мнение горожан при составлении реестра дорог для капитального ремонта на 2018 год.

Комиссией были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик исправит в ближайшее время.

По всем замечаниям, высказанным общественной комиссией на других участках, уже завершены или ведутся работы. Только после устранения всех замечаний выполненные работы будут оплачены.

Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новокуйбышевске отремонтированы 12 участков дорог. 


Фото:   nvkb.ru
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