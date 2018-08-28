Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Новокуйбышевске завершилась общественная приёмка дорог, отремонтированных по проекту "Безопасные и качественные дороги» 89 В Новокуйбышевске завершилась общественная приёмка дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги», сообщает nvkb.ru.



На прошедшей неделе комиссия, состоящая из представителей администрации, общественников и подрядчика обследовала участок автодороги от НФТП до ул. Луговая. Общий объём отремонтированного асфальтобетонного покрытия составил 8800 кв.м, протяжённость - 1600 п.м, стоимость работ - 12,19 млн. руб.



Нужно отметить, что в декабре 2016 года за данный отрезок дороги активно голосовали жители. Администрация Новокуйбышевска учла мнение горожан при составлении реестра дорог для капитального ремонта на 2018 год.



Комиссией были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик исправит в ближайшее время.



По всем замечаниям, высказанным общественной комиссией на других участках, уже завершены или ведутся работы. Только после устранения всех замечаний выполненные работы будут оплачены.



Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новокуйбышевске отремонтированы 12 участков дорог.





Фото: nvkb.ru На прошедшей неделе комиссия, состоящая из представителей администрации, общественников и подрядчика обследовала участок автодороги от НФТП до ул. Луговая. Общий объём отремонтированного асфальтобетонного покрытия составил 8800 кв.м, протяжённость - 1600 п.м, стоимость работ - 12,19 млн. руб.Нужно отметить, что в декабре 2016 года за данный отрезок дороги активно голосовали жители. Администрация Новокуйбышевска учла мнение горожан при составлении реестра дорог для капитального ремонта на 2018 год.Комиссией были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик исправит в ближайшее время.По всем замечаниям, высказанным общественной комиссией на других участках, уже завершены или ведутся работы. Только после устранения всех замечаний выполненные работы будут оплачены.Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новокуйбышевске отремонтированы 12 участков дорог.Фото: Версия для печати

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