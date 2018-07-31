Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Ленинском районе Самары Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» 44 В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных

переходах на территории Ленинского района Самары Госавтоинспекцией 1 августа будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».



Запланировано выставление экипажей ДПС, в зону контроля которых попадут не только пешеходы, но и водители не предоставляющие

преимущество пешеходам в зоне действия пешеходных переходов.



С помощью СГУ стражи порядка напомнят участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов:

водителям не забывать снижать скорость, чтобы во время заметить пешехода, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.



Цель проведения мероприятия: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.



Также, пешеходам и водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения напомнят аниматоры, которые раздадут пешеходам

световозвращающие элементы, а водителям специально подготовленные сувениры, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. Запланировано выставление экипажей ДПС, в зону контроля которых попадут не только пешеходы, но и водители не предоставляющиепреимущество пешеходам в зоне действия пешеходных переходов.С помощью СГУ стражи порядка напомнят участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов:водителям не забывать снижать скорость, чтобы во время заметить пешехода, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.Цель проведения мероприятия: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Также, пешеходам и водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения напомнят аниматоры, которые раздадут пешеходамсветовозвращающие элементы, а водителям специально подготовленные сувениры, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. Версия для печати

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