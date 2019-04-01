В 2019 году отремонтируют 180 км трасс, проходящих по 18-ти районам Самарской области

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В 2019 году ремонт региональных дорог будет проводиться на территории Алексеевского, Безенчукского, Большечерниговского,

Волжского, Исаклинского, Камышлинского, Кошкинского, Клявлинского, Красноярского, Красноармейского, Нефтегорского, Похвистневского, Пестравского, Сергиевского, Ставропольского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов. Всего планируется отремонтировать 23 участка, из которых 8 участков ждет капитальный ремонт.



Так, в Нефтегорском районе в ходе ремонта участка трассы Подъем-Михайловка-Богдановка-Алексеевка протяженностью 4 км в черте села

Богдановка дорожники установят опоры освещения, построят новые тротуары, оборудуют пешеходные переходы. Дорога соединяет

региональную сеть автомобильных дорог с федеральной магистралью А-300, по которой осуществляется движение автомобильного транспорта в направлении Казахстана.



Новые тротуары и освещение появятся также в селе Каменный Брод Красноармейского района. Внутри села пролегает автомобильная дорога «Самара-Волгоград» - Красноармейское-Пестравка, участок которой протяженностью 12 км планируется отремонтировать в 2019 году. Автомобильная дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области.



В дорожном сезоне 2019 года планируется ремонт участка автомобильной дороги Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе. С

просьбами о ремонте этого участка неоднократно обращались жители городского округа Похвистнево и ближайших населенных пунктов.

Напомним, что в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы два участка трассы общей протяженностью более 28 км. Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является важным каркасом в общей сети автомобильных дорог Самарской области общей протяженностью более 140 км. Трасса связывает Самару с Оренбургской областью, а также несколько районов и городов Самарской области с областным центром.



Продолжение ремонта ждет и трассу Тольятти-Узюково-Димитровградв Ставропольском районе, которая является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую. Дорожники отремонтируют участок протяженностью почти 18 км. В прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован 8-микилометровый участок дороги, пролегающий через села Васильевка и Рассвет. Вдоль автомобильной дороги на территории сел появились освещение, тротуары, пешеходные переходы, оборудованы остановки общественного транспорта.



В Волжском районе в 2019 году планируется отремонтировать участок автодороги «Самара-Бугуруслан» - Петра Дубрава протяженностью 4 км. Автомобильная дорога соединяет жилые районы Кошелев-Парк и Кошелев-Проект с городским округом Самара. Помимо ремонта проезжей части дорожники построят тротуары, установят опоры освещения и дополнительные остановки общественного транспорта на территории населенных пунктов Петра-Дубрава и Стройкерамика.



Одним из самых важнейших объектов капитального ремонта текущего года станет участок проспекта имени Кирова от улицы Ветлянской до

мостового перехода «Кировский» протяженностью 1,1 км. Дорога будет расширена до 4-х полос движения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.



Список участков дорог регионального значения, ремонт которых планируется в 2019 году, размещен в официальной группе национального проекта по адресу https://vk.com/bkadsamarobl.



Иван ПИВКИН, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:



- Объекты ремонта выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия

проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. Также при определении участков ремонта учитывалось мнение жителей. Одним из критериев выбора стала доля маршрутов движения пассажирского автомобильного транспорта с целью снижения доли дорог, работающих в режиме перегрузки, передает пресс-служба облправительства.



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До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется

отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.



К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети

Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах. В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Реализации национальных проектов губернатор Самарской областиуделяет пристальное внимание. «В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта нам необходимо отремонтировать 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативного состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-Тольяттинской агломерации этот показатель должен вырасти с 54,6% до 85%», - почеркнул 27 марта в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона жителям глава региона.