Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Утверждена планировка территории для строительства Северного шоссе 132 Как стало известно, правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории для строительства 2 очереди Северного шоссе. Эта дорога регионального значения пройдет по Самаре и Волжскому району, передает samarskie-voditeli.ru.



В официальном сообщении уточняется, что документация состоит из проекта планировки и проекта межевания территории.



Северное шоссе соединит Самару и поселки Дубовый Гай и Петра Дубрава. Эта дорога улучшит транспортную доступность населенных пунктов, свяжет микрорайон с городской сетью дорог.



Сроки реализации проекта строительства Северного шоссе не уточняются.







Фото: samarskie-voditeli.ru В официальном сообщении уточняется, что документация состоит из проекта планировки и проекта межевания территории.Северное шоссе соединит Самару и поселки Дубовый Гай и Петра Дубрава. Эта дорога улучшит транспортную доступность населенных пунктов, свяжет микрорайон с городской сетью дорог.Сроки реализации проекта строительства Северного шоссе не уточняются.Фото: samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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